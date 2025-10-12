Ayuso acusa a Sánchez de “alimentar la guerra de trincheras y de odios” tras omitir la bandera en su vídeo del 12 de Octubre

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “alimentar la guerra de trincheras y de odios” en España. Las declaraciones se produjeron poco antes de asistir a los actos oficiales por el Día de la Fiesta Nacional, celebrados en Madrid, al ser preguntada por la ausencia de la bandera de España en el vídeo institucional difundido por el jefe del Ejecutivo en sus redes sociales.

“No es que le haya traicionado el subconsciente, que también. Es que ha decidido que no es el presidente de todos los españoles y que España, como Nación, es lo menos importante para él”, afirmó Ayuso ante los medios de comunicación. Según la dirigente popular, Sánchez estaría más pendiente “del sondeo, la demoscopia y el guerracivilismo” que de su labor institucional. “Está dedicado a abrir brechas entre españoles, y esto es una cuestión de paciencia hasta que podamos cambiar las cosas”, añadió.

Ayuso enmarcó su crítica en un discurso más amplio sobre la división política que, a su juicio, se ha intensificado durante la segunda parte del mandato de Sánchez. “Desde que vio que se le acababa el negociado, esto se ha convertido en una guerra de trincheras y de odios”, señaló. La presidenta madrileña consideró que el presidente del Gobierno “es el responsable de mantener una Nación unida, regiones hermanas y ciudadanos cohesionados, pero está a otra cosa”.

“Si desde la cúpula se fomenta todo esto, al final la política lo impregna todo y nos encontramos siempre al choque. Es algo insensato e imperdonable”, concluyó. Las palabras de la dirigente autonómica se enmarcan en un nuevo episodio de confrontación política entre el Ejecutivo central y el Gobierno regional de Madrid, que en las últimas semanas ha intensificado sus críticas hacia Moncloa.

Por otra parte, sobre la ausencia de felicitación de Sánchez a María Corina Machado, Nobel de la Paz, Ayuso vaticinó que "no lo hará. Este Gobierno y sus socios son los del no a la paz. Y si eres de no a la paz y sí a la guerra, evidentemente no vas a felicitar a la máxima representante en estos días de la paz en el mundo, que no solo es María Corina Machado, sino el pueblo de Venezuela".