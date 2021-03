Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, martes 23 de marzo de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, martes 23 de marzo de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

El PP salvó ayer la moción de censura del PSOE contra el Gobierno de PP y Ciudadanos (Cs) en Castilla y León por la fidelidad de la mayoría de los procuradores naranjas en las Cortes autonómicas. Nuevo intento de asalto socialista que decae en favor de los intereses de Génova, aunque el Gobierno que preside el popular Alfonso Fernández Mañueco pierde la mayoría absoluta y tendrá más dificultades para gestionar el día a día.

El escenario catalán comienza a despejarse. Y, aunque las negociaciones no se hayan decantado del lado más favorable para los intereses de Moncloa, en el Gobierno están dispuestos a jugar con las cartas que les han tocado. La «operación Illa» no se desplegó hasta el final –con el ansiado desembarco de los socialistas en la Generalitat– y los intentos del ex ministro de Sanidad de abrirse un hueco en el maremágnum independentista, presentando su candidatura a la investidura, quedaron cercenados en el mismo momento en que se hizo con la Presidencia del Parlament Laura Borrás. Los socialistas tendrán que hacer una oposición imaginativa en Cataluña que no les desdibuje –como ya le ocurriera a Inés Arrimadas– y en Madrid, todo parece indicar que Pedro Sánchez tendrá que volver a lidiar con un Govern independentista.

Ambos tendrán que declarar mañana como testigos en el juicio sobre la «caja B» del PP, en lo que –con permiso de las siempre traicioneras hemerotecas– es una comparecencia sin precedentes en una vista oral: dos ex presidentes del Gobierno testificando en una misma sesión en un proceso penal. Pero aunque los dos serán interrogados, por videoconferencia, en relación a esa supuesta contabilidad opaca del partido, la situación de Mariano Rajoy y José María Aznar no es la misma.

«Modernizar la política de trabajo significa también hacer partícipes a las personas trabajadoras de la prosperidad del país y estas mejoras en términos de crecimiento deben trasladarse a los salarios». Con esta afirmación en el Congreso, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a la carga con su intención de elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) pese a la negativa mostrada en público y en privado por los empresarios. «Una política de rentas que mejore las condiciones de vida de los trabajadores impulsa el conjunto de la economía», defendió ante los diputados.

La empresa propietaria del 45% de las acciones de la aerolínea Plus Ultra, rescatada con 53 millones por el Gobierno, es una sociedad sin actividad, según ha podido comprobar este diario. Domiciliada en una finca residencial de lujo situada en la milla de oro madrileña, muy próxima a la Puerta de Alcalá, Snip Aviation S. L. no dispone de oficinas y «reside» en la propiedad del administrador de la compañía, el empresario venezolano Rodolfo José Reyes Rojas. En la supuesta sede social de Snip Aviation no solo no existe movimiento sino que la finca, cuyos 11 apartamentos son propiedad, entre otros, de varios empresarios iberaomericanos, está cerrada a cal y canto, completamente blindada y sin trasiego alguno.

Isabel tiene planeado viajar con su marido y sus tres hijos la semana que viene a Punta Cana, en República Dominicana. Después de darle muchas vueltas, han decidido tomarse un “merecido descanso” al sol del Caribe, “ya que no nos permiten ir a nuestra casa en Santander, como hacemos todos los años”.

Más de tres millones de personas vivieron este domingo el comienzo, los dos primeros capítulos, de la serie documental. «Rocío: Contar la verdad para seguir viva», un desgarrador testimonio en el que Rocío Carrasco narró a golpe de llanto el calvario vivido durante años al lado de Antonio David Flores, exmarido y padre de dos de sus hijos, Rocío y David. «Me decía que me iba a quitar a mis hijos y que me iban a odiar», deslizó la protagonista entre otras muchas revelaciones. En la actualidad y desde el año 2011, la hija de Rocío Jurado se encuentra en tratamiento psiquiátrico y ha sido diagnosticada de un síndrome ansioso depresivo, grave y crónico.

El vía crucis de Silvia Aquiles comenzó hace seis años. Ahora lleva 383 días sin poder ver a sus hijos de ocho y cinco años. Por eso, ayer, cuando siguió el documental de Rocío Carrasco, le fue imposible no verse reflejada en su testimonio. “Estoy tratando de contactar con ella”, explica a este diario antes de relatarnos su calvario. Después de una relación de 17 años (siete de los cuales como convivientes), Silvia confiesa que un día, su hija pequeña, que entonces tenía tres años, le confesó que su padre “le hacía daño, aquí comenzó un infierno del que todavía no hemos salido y al que no veo un final porque decidí proteger a mi hija. Entonces no supe lo que aquello significaba y ahora, que ya lo sé, solo me queda seguir luchando”.

Los nacionalistas del Gobierno escocés presentaron este lunes el borrador del proyecto de ley para la celebración de un nuevo referéndum de independencia, calentando así los motores de cara a las elecciones del próximo 6 de mayo al parlamento de Edimburgo, en las que aspiran a conseguir mayoría, tal y como apuntan todas las encuestas. El jueves se disuelve ya la cámara para comenzar la campaña.

El Gobierno británico enviará un buque de guerra de la Royal Navy a Gibraltar que patrullará, por primera vez de forma permanente, como parte de su nueva estrategia de “Defensa en una era competitiva”.

Tras la presentación la semana pasada de la hoja de ruta de política exterior para los próximos diez años, donde ya se reveló que se aumentará en un 40% el arsenal nuclear, el responsable de Defensa, Ben Wallace, presentó en la Cámara de los Comunes los nuevos planes del Ejecutivo en esta materia para el Reino Unido de la era pos Brexit.