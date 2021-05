Vox acusa a Pérez Tornero de no haber “hecho nada” con Mónica López

El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha afirmado este jueves que la Corporación cifra sus ingresos en 128 millones de euros menos si se produjera la revisión a la baja de la tasa que aportan los operadores de telecomunicaciones para la financiación de la Corporación RTVE. Durante su comparecencia ante la Comisión de control parlamentario, Pérez Tornero ha tenido que responder a preguntas sobre el “prime time”, la financiación de RTVE, el futuro de Jesús Cintora y “Las cosas claras” y ha acabado enfrentado con Vox que le acusa de no haber “hecho nada” sobre la sentencia de la Junta Electoral Central por la denuncia del partido de la entrevista de Mónica López a Rocío Monasterio en TVE.

Momento tenso el de este jueves cuando Pérez Tornero respondía a los distintos grupos parlamentarios de la Comisión de control de RTVE. En un momento, el senador de Vox Víctor Sánchez del Real en su turno de palabra ha leído la sentencia de la JEC que estima parcialmente la denuncia del partido que lidera Santiago Abascal por la entrevista de la presentadora de TVE Mónica López a Rocío Monasterio durante la campaña de las elecciones a la Comunidad de Madrid.

Pérez Tornero ha explicado que tras esa estimación “parcial” se va a “extremar el control, la vigilancia y el cumplimiento de las normas” que regulan el mandato marco. Al responder a Vox que no quiere entrar en un debate político, si no que acatará lo dictaminado, Sánchez del Real ha elevado el tono para soltarle que ““Usted no ha hecho nada. No me está diciendo absolutamente nada”. A esto Pérez Tornero le ha explicado que no van a recurrir la sentencia y que hará lo posible porque no se vuelva a repetir.

“Las cosas claras” y el “prime time”

Respecto a la continuidad de ‘Las cosas claras’, el programa de Jesús Cintora que se emite en La 1, Pérez Tornero ha aclarado a la diputada del PP Macarena Montesinos que el contrato del termina el 30 de junio y existe la posibilidad de mantenerlo hasta los Juegos Olímpicos (23 de julio) o hacer otro nuevo para ese corto periodo. “La propuesta de la dirección de TVE es continuarlo con otro formato. Será debatido y decidido el 1 de junio en el Consejo de Administración”, ha subrayado.

Desde el PSOE, el parlamentario Miguel Ángel Vázquez le ha pedido un balance sobre el adelanto del ‘prime time’ en TVE, a lo que Pérez Tornero ha respondido reconociendo que es un tema “muy complejo” y está en estudio. En concreto, ha señalado que habiendo adelantado el horario “los hábitos de los españoles no han cambiado apenas” y “La 1 ha cedido casi dos décimas del total del día por este movimiento, mientras que la franja nocturna ha cedido muchos puntos”. En este sentido, ha detallado que se ha comprobado que los espectadores no se van a dormir a las 23.00 horas sino que cambian de oferta televisiva. “No hemos conseguido el propósito de modificar la vida de los españoles”, ha recalcado, al tiempo que ha indicado que se están estudiando distintas opciones, como una plataforma gratuita que permita ofertas horarias distintas del mismo programa.

Pérez Tornero también se ha referido a los comentarios machistas que pudieron escucharse por sonido ambiente durante las pruebas de realización del partido de LaLiga Primera División Femenina entre el Real Madrid y el Eibar del pasado 16 de mayo, tras ser preguntado por el diputado Joan Mena por los protocolos para evitar este tipo de situaciones.

“Nos hemos anticipado y vamos a abrir un expediente que acabará en algunas sanciones. Es un protocolo de actuación que pensamos potenciar en el futuro, pero sobre todo me gustaría potenciar aspectos positivos, constructivos, darle juego al Observatorio de la Igualdad. Creo que erradicar este lenguaje del odio, esta agresión totalmente condenable se tiene que hacer con formación, con una actividad que se anticipe a los hechos y con la concienciación de todos los trabajadores”, ha concluido.

RTVE y “otros beneficios comerciales”

“Naturalmente, esto es un cálculo hipotético porque depende de la contribución, de la facturación de esas telecomunicaciones”, ha señalado el máximo responsable de RTVE durante su comparecencia periódica ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, donde ha añadido que, “obviamente, 128 millones es una partida muy considerable”.

Pérez Tornero se ha expresado así al ser preguntado por el diputado del PP Eduardo Carazo sobre la materialización del anuncio del recorte de las tasas impuestas a los operadores. En este punto, el presidente de RTVE ha explicado que ello dependerá de si se reforma la Ley de Financiación y “cómo articula los diferentes ingresos de la Corporación”.

La Ley de Financiación de RTVE, que entró en vigor en 2009, establece una tasa a los canales privados en abierto del 3% de sus ingresos brutos; a los de pago, del 1,5%, y a empresas de telecomunicación, del 0,9%. "A nosotros lo que nos importa es mantener la estabilidad presupuestaria", ha asegurado Pérez Tornero, que ha agregado que sí le "preocupa caer en un déficit endémico que no pueda ser superado" y que la infrafinanciación "es algo que se puede resolver".

Así, el responsable de la Corporación pública ha puesto de relieve la importancia de que se abran nuevas vías de ingresos que "compensen" las anteriores, así como que, si se retira la tasa de las 'telecos', "esto se traduzca en un compromiso".

También preguntado por el ‘popular’ Andrés Lorite, pero en este caso por las principales magnitudes del déficit de RTVE, el presidente de la empresa pública ha respondido que “el problema de Radio Televisión Española tiene, entre otras, una causa que se relaciona con el pago del IVA”, que “se arrastra desde hace tiempo” y que “pueden resolver los gobiernos o los parlamentos”. De este modo, el presidente ha anunciado que la auditoría estará lista la semana que viene con “datos firmes”. Pérez Tornero ha adelantado que, aunque “provisionalmente”, se espera un déficit de más de 30 millones de euros en 2020 y una deuda que estaría en torno a los 120 millones de euros.

“Yo no quisiera, desde ningún punto de vista, que estamos ante un problema irresoluble. Es un problema que tiene que ver con Tesorería, con la negociación con la Agencia Tributaria, que se podría resolver”, ha declarado, para después asegurar que, “de ahora en adelante, habrá austeridad presupuestaria” y que se estudiará “muy bien el destino de cada uno de los euros” que el Parlamento concede a través del Gobierno.

Por la financiación ha preguntado el parlamentario de Vox Manuel Mariscal, ha querido saber qué opinión le merece la retirada de la publicidad y si contempla su vuelta. Según cree Pérez Tornero, la publicidad no puede “garantizar del todo la sostenibilidad” de la empresa pública y “probablemente haya que permitir que RTVE tenga otros beneficios comerciales en el futuro”.

En relación con las medidas que prevé adoptar la Corporación para favorecer la estabilidad en el empleo de los interinos ha intervenido la diputada de Más País-Equo Inés Sabanés. A este respecto, Pérez Tornero ha indicado que, en la actualidad, RTVE cuenta con 383 interinos y ha avanzado que el plan es sacar 343 plazas a concurso, “seguramente, antes de fin de año”, donde se valorará especialmente como mérito la experiencia laboral en RTVE. No obstante, ha reconocido que se calculan entre 12.000 y 13.000 candidatos para esas plazas y que “no se podrá asegurar la continuidad de muchos interinos”.