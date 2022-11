La ejecución de los fondos europeos Next Generation se atasca en España

El fin de semana pasado, el gobierno solicitó de formalmente a la CE el tercer pago de los fondos Next Generation de la EU, que supone un desembolso total de más de 6.000 millones de euros que están ligados al cumplimiento de más de 29 hitos y objetivos durante el primer semestre del 2022 siendo España el país que más fondos europeos quiere recibir en menos tiempo. En caso de que la Comisión Europea realice una evaluación positiva del cumplimiento de España estaría cumpliendo alrededor del 30% de objetivos.

Según dice el gobierno, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) va a velocidad de crucero y se justifica con las convocatorias de más de 11.000 millones de euros repartidos en más de 53.000 proyectos. Según los datos facilitados por el gobierno, se ha autorizado más del 80% de los 22.455 millones presupuestados para el PRTR.

No obstante a estos datos, la realidad es que esta cantidad ingente de dinero está yendo especialmente al sector público, concretamente, más de un 70% y por lo tanto, muchos de estos fondos siguen sin llegar al tejido empresarial, de acuerdo con las estadísticas recogidas en el artículo 135 de la Ley General Presupuestaria. No contentos con esta situación, y de forma paradójica, en muchos casos la administración pública cuenta con un gran problema para hacer frente a la llegada de los fondos, ya que no está dotada con los medios suficientes para poder ejecutar estos fondos en tiempo y forma por lo que en muchos casos se quedan partidas sin ejecutar. Así lo refleja también la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) donde se refleja que con los últimos datos publicados, a fecha de 30 de septiembre, solo se ha ejecutado un 22% del total de los fondos presupuestados para 2022.

Por lo tanto, más allá de datos macroeconómicos, a lo que se refiere a la economía del día a día, está al margen de estos fondos y las familias no están notando el impacto de un plan que prometía ser transformador para la sociedad y en particular para la economía española. Además del cuadro económico descrito, hay que tener en cuenta todo lo relacionado con los proyectos PERTE vinculados al PRTR en los que no se llega ni el 20% de asignación de los fondos.

Por lo tanto, hay un retraso muy significativo en la ejecución de los fondos y no se está viendo ningún tipo de impacto económico significativo, teniendo en cuenta los últimos datos publicados por la OCDE en el que se prevé un crecimiento del PIB el año 2023 de solo un 1,3% y donde el fantasma de la inflación con una previsión del 4,8% en el próximo año, está haciendo temblar a los mercados, produciendo una situación económica incierta para los próximos años.