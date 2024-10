Adiós al pan bimbo: el pan de marca blanca que triunfa en Mercadona

El grupo Bimbo, uno de los gigantes de la panificación, ha dado un giro estratégico en su negocio tras verse obligado a dejar de vender su pan de molde en Mercadona. Esta decisión ha sido resultado de las restricciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) debido a la adquisición de una fábrica en Paterna (Valencia) que pertenecía al Grupo Siro.

A pesar de esta limitación, Bimbo ha encontrado nuevas formas de expandir su negocio y ha demostrado que su futuro no depende exclusivamente de la cadena de supermercados de Juan Roig.

La ruptura con Mercadona ha sido parte de las condiciones impuestas por la CNMC, ya que no permitían a Bimbo seguir desarrollando productos de panificación para la marca blanca Hacendado desde la nueva fábrica de Paterna. Pero esta situación, a pesar de ser difícil para la empresa, no ha impedido que el grupo siga explorando nuevas oportunidades en el mercado español.

La nueva etapa de Bimbo

Como parte de su estrategia de diversificación, Bimbo ha conseguido dos importantes contratos con Paradores, la cadena de hoteles estatal en España. A través de su filial Bimbo Donuts Iberia, la compañía suministrará pan de molde en los Paradores de la Península, Ceuta y Melilla. Y todo ello por el valor de 105.000 euros durante un año. De manera adicional, Bimbo Donuts Canarias se encargará de abastecer a los Paradores en el archipiélago canario, con un contrato valorado en 4.447 euros según informa el diario Invertia.

Aunque estos contratos son de menor valor en comparación con el volumen de dinero que obtenía Bimbo de Mercadona, representan un gran paso en la nueva dirección del grupo. La compañía ha dejado claro que su misión para 2020 es transformar la industria de la panificación y continuar expandiendo su liderazgo global, un objetivo prioritario para la empresa.

Las dificultades de la empresa panificadora

Esta no es la primera vez que Bimbo enfrenta dificultades con su división de pan de molde. En 2015, la compañía compró Panrico por 190 millones de euros, una operación que también fue revisada por la CNMC, obligando a Bimbo a vender la división de pan de molde de Panrico a Adam Foods, propietario de Cuétara. Esto dejó a Bimbo con las marcas mas conocidas de bollería de Panrico, como Donuts, Bollycao y La Bella Easo, pero en cambio limitó su capacidad de expansión en el sector de pan de molde.

A pesar de estos desafíos, Bimbo ha seguido adelante, aunque ha tenido que hacer ajustes dolorosos, como el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a 290 empleados en 2019. Sin embargo, la compra de la fábrica en Paterna y los nuevos contratos con Paradores muestran que la empresa está comprometida con seguir creciendo y explorando nuevas oportunidades en el mercado.

Las condiciones de la CNMC

Las condiciones de la CNMC son claras: Bimbo no podrá tener relación con Mercadona en lo que respecta a productos de panificación producidos en la fábrica de Paterna. Esto significa que durante un periodo determinado la empresa no podrá negociar nuevos contratos ni se le permitirá la producción de novedades para la marca blanca Hacendado. Además, Mercadona no podrá designar a Bimbo como fabricante prioritario en productos adicionales de panificación.