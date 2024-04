Alsina se dirige a Sánchez: "No se trata de qué fue ETA para el PSOE. Se trata de qué es Bildu"

En su monólogo de este viernes, el periodista Carlos Alsina reflexionaba sobre las declaraciones de Pedro Sánchez respecto a las afirmaciones del candidato de Bildu, Pello Otxandiano, en las que evitó considerar a ETA como "grupo terrorista". Ya lo había hecho el día anterior en sus micrófonos, cuando tachó de "hipócrita" la indignación del Gobierno ante la negativa de calificar de los de Otegi.

Tras la demora del presidente en abordar el asunto, un irónico Alsina destacaba la "dureza" de Sánchez al imputar a Bildu la banalización del terrorismo, la negación de la historia, la complacencia con quienes violaron todos los derechos posibles, la antimemoria. Incluso alertando sobre la regresión irreversible en que caería Euskadi si alguna vez fuera gobernada por esta gente extremista. "Ah no, que no dijo nada de eso. Perdón, lo estaba confundiendo con cuando habla de Vox", decía el periodista entonces, evidenciando la ironía de sus palabras.

Alsina, corrigiendo a Sánchez, resaltó que ETA cesó sus actividades terroristas hace doce años y dejó de existir hace seis para plantear que el foco de la discusión no debería ser qué fue ETA para el PSOE, sino qué representa Bildu en la actualidad. Alsina enfatizó en la importancia de analizar cómo el presidente y su partido perciben a Bildu y a sus dirigentes, especialmente aquellos que no consideran a ETA como un grupo terrorista ni reprobable por sus acciones. "No se trata de cómo llama el presidente a ETA, que sobre eso no hay duda. Se trata de cómo llama el presidente a Bildu. No se trata de qué fue ETA para el PSOE, que sobre eso no hay duda. Se trata de qué es Bildu. Para el presidente y su partido".

Alsina hizo hincapié en que Sánchez evitó, "por supuesto", abordar esta cuestión en su declaración, optando por mencionar a Aznar en un intento de desviar la atención. Aunque reconociendo que Aznar utilizó una vez la expresión "movimiento de liberación" para referirse a ETA, el conductor de 'Más de Uno' subrayó que este nunca dejó de considerar a la organización como una banda terrorista. En contraste, Sortu nunca ha adoptado esta perspectiva, lo que hace que, en su opinión, corregir a Aznar "treinta años después" pueda interpretarse como un intento de "diluir el correctivo a Sortu".

Para concluir, Alsina destacó la actitud "suave" de Sánchez hacia la izquierda abertzale, insinuando una cierta indulgencia del presidente hacia este sector político. "El tradicional verbo suave de Sánchez con la izquierda abertzale".