Alsina, sobre los "insultos" recopilados por Óscar Puente: "Hay expresiones que debería recibir casi como un mérito"

Alsina ha expresado su opinión sobre la lista de insultos recopilada por el ministro Óscar Puente en su contra, cuestionando el uso de recursos públicos del ministerio para tal fin, "una labor que sigo sin entender qué utilidad tiene para los ciudadanos". Alsina recordaba que Puente ha pedido a su equipo que compile un listado que se actualice periódicamente, según relevaba el pasado lunes delante de sus micrófonos, lo que le ha llevado a preguntarse qué considera el equipo del ministro como insulto.

"Cada día van a dedicar un ratito los integrantes del equipo del ministro, no sé si en el recreo o en sus horas de no dedicación profesional, a apuntar insulto o lo que el equipo del ministro considera insulto, porque ahí tenemos otro debate abierto", comenzaba el periodista.

En cuanto al contenido de la lista preliminar difundida por el propio ministro, Alsina reconocía su rechazo completo al insulto, especialmente aquellos que sean físicos con intención de denigrar a una persona por sus apariencias físicas, pero también señalaba la importancia de distinguir entre insultos y, "cómo diría el ministro", expresiones sarcásticas. "A mi esto de calificar o descalificar a las personas en función de que aspecto tienen, de si parecen un animal u otro, si se mueven de determinada manera, no va conmigo. Dicho eso, en la lista que se ha difundido veo que hay claros insultos, y otra cosa es que, aunque a mí no me gusten, formen parte de la libertad de expresión", ha añadido Alsina.

Alsina también ha hecho referencia a algunas expresiones contenidas en la lista, como "hooligan del sanchismo". Reconocía que expresiones así no le parecen precisamente insultantes, incluso que Puente "debería recibirlas casi como un mérito", teniendo en cuenta que Puente sostiene que "él no insulta, lo que hace es describir o retratar a sus adversarios delante del espejo".

El periodista cuestionaba esta afirmación, citando ejemplos específicos del ministro, como cuando se dirigió a la pareja de Ayuso como "testaferro con derecho a roce", una expresión que Puente considera sarcástica pero que Alsina interpreta de manera literal como un insulto. Además, recordaba otro comentario del ministro, donde sugirió que es mejor adoptar una postura moderada que adherirse de manera sumisa a una ideología política. "En un debate del 2017, cuando él se refiere a los partidarios de Susana Díaz, dice que es mejor mirar de reojo a la izquierda que poner el culo en pompa a la derecha".

Alsina concluía que aunque resulta importante que Puente pida que no se insulte, la cuestión radica en que el propio titular de Transportes también debería dar ejemplo en la manera en que se comporta y se dirige a sus adversarios. "No solo en utilizar estrictamente insultos, sino en la manera de conducirte, que tiene que ver con la buena educación dentro de la discrepancia o debate político. ¿Por qué hay que despreciar al adversario?", se ha preguntado el conductor de 'Más de Uno'.