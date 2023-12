Así han sido las 'fake news' más sonadas de este 2023

La primera vez que una información falsa fue difundida bajo una apariencia de veracidad se remonta nada menos que a 1874 en la ciudad de Nueva York, tal y como contó nuestro compañero en Cataluña, Víctor Fernández. En noviembre de ese año Thomas Connery, un redactor de noticias locales de "The New York Herald" provocó el pánico de ciudadanos y autoridades al publicar intencionadamente que se habían escapado los animales del zoo de Central Park y que la fuga había provocado la muerte de al menos 50 personas. Muchos no llegaron al final del artículo, donde advertía que "toda la historia dada aquí arriba es pura invención".

Casi dos siglos más tarde las 'fake news' se han convertido en la orden del día con una continua y descontrolada difusión de hechos falsos en redes sociales que, en ocasiones, acaban saltando a los medios hasta que son desmentidas y desaparecen como de un plumazo.

No así ocurre con su rastro digital, el que van dejando en las distintas redes desde que se germinan en un tuit, un post de Facebook o una historia de Instagram. En estos últimos días de un 2023 que llega a su fin acercamos un repaso de las cinco que han protagonizado el año y cómo hemos contado la verdad detrás del rumor.

El fallecimiento de Perales

José Luis Perales Gtres

José Luis Peralesmurió, según Twitter, el pasado 7 de agosto a las nueve de la tarde víctima de un infarto. La salida del cantautor de este mundo, conocido por canciones tan icónicas como "Un velero llamado libertad", fue inmediatamente recogida por medios de todo el mundo, especialmente por los de Hispanoamérica, y en cientos de usuarios mostraron su pesar y comenzaron a homenajearle.

LA RAZÓN confirmó en exclusiva, tras hablar con su hijo Pablo, que la información era falsa y que Perales estaba plenamente vivo y cenando en ese momento con su vástago en un restaurante de Londres. "Estamos en Londres cenando juntos. Es completamente falso. Por favor, escribe algo para que todo el mundo lo sepa", le pidió a nuestro compañero Ulises Fuente.

Media hora más tarde, el popular cantante, de 78 años, publicó un vídeo en el que salía desmintiendo su fallecimiento, sobre lo que asegura que había "alguien con muy mala idea detrás", y en el que acababa sentenciando que estaba "más vivo que nunca".

La historia de amor de Alborán y Bosé

Imagen de la noticia de Miguel Bosé y Pablo Alborán TV Notas

El pasado 17 de octubre el medio mexicano TVNotas publicó que los artistas españoles Pablo Alborán y Miguel Bosé mantenían una relación sentimental, después de haber sido grandes amigos durante muchos años. El portal citaba a una supuesta amiga de Bosé como la fuente que sacaba a la luz la novedad en las vidas personales de los cantantes.

Según la supuesta fuente a la que daba espacio TVNotas, se habían conocido en hace diez años, en 2012, cuando Alborán comenzaba a hacerse popular en la música y, tras su colaboración artística que echó a andar con el tema "Puede que", y comenzaron a salir cuando Alborán lo dejó con su expareja con la que estuvo dos años, pese a la diferencia de edad de 33 años entre él y Bosé.

Una completa fake new que el propio cantante malagueño tuvo que desmentir durante la alfombra roja de los Latin Grammy que se celebraron el 16 noviembre en la ciudad de Sevilla. "Anda que venir aquí a preguntarme eso, es una pena que os hagáis eco de eso, pero yo me tengo que reír, es lo que hay", contestó, concretamente, al ser cuestionado al respecto.

El mensaje viral de Ferrán Torres a su exnovia

Ferrán Torres y Sira Martínez Instagram

El 25 de octubre el Barça se enfrento al Shakhtar Donetsk durante la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League. El conjunto blaugrana venció al equipo ucraniano con un 2 a 1, el primero de los goles del FC Barcelona lo marcó Ferrán Torres.

Tras marcar el tanto y confirmarse por el VAR, el jugador buscó las cámaras para realizar una dedicatoria muy especial. Torres mostró su camiseta interior roja en la que se podía leer escrito en negro "Este es para tí, abuela". Un emotivo homenaje para su abuela, que había fallecido horas antes del partido.

Imagen compartida por Ferran Torres con la dedicatoria a su abuela @FerranTorres @FerranTorres

Sin embargo, una cuenta parodia de Twitter que simulaba ser la oficial del programa radiofónico "Tiempo de Juego" publicó una foto en la que el contenido del mensaje de la camiseta Ferrán era otro. Comenzó así a compartirse masivamente la instantea en la que se podía leer escrito sobre la camiseta "Sira, desbloquéame por favor".

En referencia a su reciente ruptura con la que hasta el pasado julio era su novia, Sira Martinez, hija del exfutbolista y exseleccionador Luis Enrique, que actualmente dirige al PSG. El supuesto mensaje se convirtió en un fenómeno viral, acumulando más de 25.000 "likes" y centenares de comentarios.

El jugador no tardó en pronunciarse y, una vez finalizado el encuentro, publicó una imagen en la que se ve el mensaje real escrito en valenciano y dedicado su abuela fallecida. Se trataba, por tanto, de una fotografía intencionadamente manipulada.

La explosión del Pentágono que sacudió Wall Street

Una imagen creada por inteligencia artificial muestra una explosión cerca del Pentágono en Washngton La Razón

El 23 de mayo apareció en Facebook una fotografía de una explosión en el entorno del Pentágono estadounidense. El material saltó rápidamente a Twitter y tuvo un gran volumen de difusión al que contribuyó, entre otros, la red de medios estatales rusos RT.

El rastro del primer tuit que incluía la imagen se localizó en una cuentavinculada al grupo de la ultraderecha norteamericana QAnon. Perfiles con millones de seguidores hicieron lo suyo, incluido la web de información financieraZeroHedge.

En ella se aprecia una columna de humo a poca distancia de la sede del Departamento de Defensa de EEUU. El lugar insigne de la Administración americana en el que se encuentra fue uno de los objetivos a los que atacaron los yihadistas de los atentados del 11-S.

El índice bursátil de EEUU cayó un 0,3 coincidiendo con la generalizada circulación de la imagen en redes sociales. Los temores que generó se tradujeron en incertidumbre y caídas en la Wall Street. Finalmente, se certificó que la fotografía era irreal y había sido generada con una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) y los mercadosrecuperaron las pérdidas.

Los extraterrestres del Congreso de México

Tres de las figuras supuestamente momificadas Gaia Gaia

El 13 de octubre el Congreso de México fue escenario de un acontecimiento que dio la vuelta al mundo por su carácter insólito y excéntrico.

El conocido ufólogo mexicano Jaime Maussan acudió a la Cámara para presentar ante los diputados varios cadáveres de supuestos extraterrestres que, según defendió, fueron encontrados sepultados en Nazca (Perú) en 2016 y se conservaron por haber permanecido durante un milenio dentro de una diatomea, un alga que es capaz de la proliferación de bacterias y hongos. Los ejemplares tenían únicamente tres dedos y el cráneo alargado.

Como forma de reafirmar la credibilidad del hallazgo, Maussan aseguró que una prueba de carbono 14 realizada a los cuerpos en la Universidad Nacional Autónoma (UNAM) confirmó su antigüedad. El propósito que guardaba el ufólogo con la audiencia pública era clara: que el país fuera el primero en reconocer oficialmente la existencia de vida más allá de la Tierra con una reforma de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano.

Pero la realidad suele acabar saliendo a flote. Nuestro compañero Juan Scaliter reveló en LA RAZÓN que estos cuatro cuerpos no eran ni momias, ni alienígenas, ni prehispánicas. Según cuenta en el artículo que desmintió la veracidad de la tesis de Maussan, meses después de que se encontraran, fueron enviadas para su investigación a la peruana Universidad Nacional de San Luis Gonzaga de Ica (UNICA).

Allí, los investigadores probaron que las figuras no eran humanas y que su composición era una mezcla de huesos de animales y humanos en el que el pegamento sintético ejercía de base para su unión. A este cóctel se le añadieron como revestimiento fibras vegetales y más adhesivos sintéticos con los que trataron de simular el efecto de la piel.

Asimismo, el Ministerio de Cultura expuso que es "altamente probable" que no sean prehispánicas y sean producto de la actualidad y no "patrimonio arqueológico", y el World Committee on Mummy Studies, una de las organizaciones con más prestigio en el estudio de momias, ha rechazado su validez y también describe las figuras como un fraude: "una irresponsable campaña organizada de desinformación".