Una barrendera denuncia el trato que recibe en la vía pública

La usuaria de TikTok @noeliapreztorrico ha desatado la indignación en esta red social al compartir la cruda realidad que enfrenta mientras realiza su trabajo como barrendera. Su relato comienza con una reflexión sobre la normalización de los comentarios ofensivos que las personas que trabajan en la calle deben soportar a diario.

La situación que desencadenó su denuncia ocurrió mientras baldeaba una plaza junto a agentes de la Policía. Una persona visiblemente perjudicada (bajo los efectos del alcohol) comenzó a "decirle cosas", pero la usuaria destaca la intervención de una agente de Policía que le pidió al agresor que la dejara trabajar. La barrendera, con resignación, revela que en situaciones así lo mejor es callar porque "sabes lo que hay".

"En ese momento me callo porque me viene mi hijo a la mente y te tienes que callar porque yo al final estoy trabajando y es indignante que tú tengas que estar trabajando y tengas a gente detrás que no para de decirte cosas desagradables", explica.