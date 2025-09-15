La Cheesetosa: así es la nueva burger edición limitada más quesera de Goiko

Goiko, la marca de hamburguesas gourmet que no deja de sorprender con propuestas llenas de sabor, presenta La Cheesetosa, su nueva burger edición limitada que promete convertir la vuelta a la rutina en un motivo de risa y disfrute. Con cuatro quesos irresistibles, se trata de una burger pensada para quienes creen que nunca hay demasiado queso. Bajo el claim “Ponle 4 quesos al drama”, La Cheesetosa aterriza para transformar septiembre en algo más ligero, divertido y muy sabroso, y estará disponible del 8 de septiembre al 12 de octubre en todos los locales Goiko.

Con dos carnes smash al estilo Goiko y una combinación de cuatro quesos: Monterey Jack, mozzarella ahumada, cheddar y cabra. La Cheesetosa promete conquistar a los amantes del queso. Para rematar, incorpora jalapeños, que aportan un toque picante y atrevido, que resaltan el sabor de la hamburguesa.

Con el claim “Ponle 4 quesos al drama”, la campaña juega con el humor de chistes malos para transformar la dureza del regreso a la rutina en algo ligero y divertido. Porque si septiembre tiene fama de ser duro, mejor enfrentarlo con una sonrisa y, por supuesto, con una burger con cuatro quesos. En definitiva, la vuelta es dura como para no reírse.

La Cheesetosa estará disponible por tiempo limitado, del 8 de septiembre al 12 de octubre, en todos los Goiko, incluso en el local Gluten Free, con un precio con patatas por 13,9 euros en sala. Además, la novedad también estará disponible para takeaway y delivery. Una ocasión perfecta para reírse del drama de la vuelta con la mejor excusa posible: mucho queso.

Goiko es una empresa familiar nacida en un pequeño local de Madrid en 2013. En tan solo 12 años, cuenta con más de 120 restaurantes en España y ha dado el salto internacional en Andorra, sumando en total más de 2.000 empleados.