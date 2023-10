¿Cómo vivir sin pagar alquiler en España? Un argentino tiene la respuesta

Un argentino residente en España, conocido como @sasha.viaja en TikTok, ha compartido un video en el que explica a sus seguidores cómo es posible vivir en España sin incurrir en gastos de alquiler.

"No es ninguna mentira. Realmente hay una forma de vivir gratis, que en realidad no es gratis, pero que no tienes que pagar. Y no es metiéndose de okupa en ningún lado, eso es justamente lo que no hay que hacer", comienza explicando.

El vídeo tiene como objetivo llegar a aquellos que no tienen recursos y vienen de diferentes lugares o incluso para los que estando ya aquí no les ha ido bien y están desesperados. La solución que propone es trabajar como voluntario en lugares que ofrecen alojamiento: "No hay que pedirle ayuda a Cáritas, ni tampoco al Estado. No, no no. Es una solución totalmente digna y es hacer voluntariados", comienza diciendo. Aunque pone un requisito indispensable: "Tienes que ser una persona media bohemia y te tiene que gustar el tema de viajar y convivir con otras personas".

Como explica en su vídeo, está práctica no te asegura dónde vas a tener qué vivir ni tampoco las tareas que tendrás que desempeñar. Lo más habitual es que ofrezcan alojamiento a cambio de cuidar una mascota, ayudar a construir una cosa, cuidar una vivienda o trabajar en una granja. "Estas personas te dan una habitación y normalmente también te dan la comida", añade.

Sasha Crivelli señala que esta práctica es como un trabajo más, con un horario, unas tareas concretas e incluso en algunos casos el requisito de que tengas experiencia. Aunque ya es bastante común en Europa, en España no hay muchas personas que la llevan a cabo: "Hay muchas páginas que tienen publicado estas cosas. Es una muy buena herramienta si eres una persona bohemia, te gusta viajar y no tienes problema para compartir piso".