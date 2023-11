Descubre los mayores cinco arrepentimientos antes de morir

El psiquiatra Enrique Rojas, autor de "Comprende tus emociones", comparte los principales lamentos que las personas expresan al final de sus vidas, según informa Telva. El primero destaca el vivir centrado en el trabajo, lo cual provoca una sensación de desequilibrio en quienes se acercan al final de sus días al percibir que han descuidado otros aspectos esenciales de la existencia humana.

Otro lamento común es dedicar demasiada preocupación a asuntos de poca importancia y no disfrutar plenamente de la vida, ya sea por no aprovechar el momento o por no planificar tiempo libre para uno mismo. Por último, Rojas destaca la falta de dedicación a la familia y la falta de valentía para seguir los propios deseos en lugar de cumplir con las expectativas de los demás.

Robert Waldinger, cuarto director del estudio de felicidad más extenso realizado por la Universidad de Harvard durante 85 años, reveló que los lamentos más frecuentes entre los participantes más longevos eran, para los hombres, haber invertido "demasiado tiempo en el trabajo y poco en conectar con sus seres queridos", mientras que para las mujeres, consistían en haberse preocupado demasiado por la opinión de los demás en lugar de vivir auténticamente.