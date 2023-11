¿Fotografiaron un nahual en Oaxaca?

El mayoral del Rancho de “Ojo de agua” en Oaxaca, difundió imágenes de un nahual merodeando su hacienda.

Según las creencias indígenas, un nahual es un chamán o, a veces, un ser sobrenatural, que tiene la capacidad de adquirir forma animal.

El códice Borgia describe a estas criaturas metamórficas como capaces de cambiar su morfología a cualquier forma animal o en forma humana a voluntad, pues la tradición asegura que cuando nacemos cada persona posee el espíritu de un animal que se encarga de protegerlo y guiarlo.

Los habitantes de la región mencionan que el supuesto Nahual fotografiado por el mayoral Román Ochoa, en Oaxaca, es un hombre identificado como Benjamín Andrade, de 32 años de edad y procedente de Catemaco, una comunidad del estado mexicano de Veracruz. El Heraldo de México/ Oaxaca dice que tendrtía “1.80 metros de altura, ojos grandes y negros”.

Las imágenes muestran a un cánido cuyas patas están rematadas por manos de cinco dedos. También el rostro del animal tiene un semblante humanizado. La escena presenta desenfoque propio de quien ha realizado la fotografía con su celular con rapidez porque se disponía a huir a toda velocidad. Por el encuadre el presunto nahual tenía que estar muy cerca de Román Ochoa... Lo que despertó mis dudas.

Lo más probable es que se trate de una creación con IA (Inteligencia Artificial) que, poco a poco, va implantándose en las redes o una imagen retocada digitalmente habida cuenta que, cuando hacemos la búsqueda inversa de imágenes en Google nos sorprendió encontrar referencias en Reedit a un “metraje” procedente del Skinwalker Ranch, donde por cierto hay testigos de hombres-lobo aunque, otros sub-Reedit sitúan el avistamiento en la ciudad de Gambela, Etiopía, que habría sido protagonizado por un hombre de Sudán del Sur que caminaba por el bosque a las 4:30 de la madrugada. Raro, raro...

La falta de fuentes fiables sitúan el suceso en el ámbito de la leyenda urbana, es decir, un relato que entronca con el folclore y la superstición, que corre de boca en boca, pero cuando tratas de ubicar la fuente siempre das con alguien al que le contaron el suceso, pero nunca con el origen del mismo.

La falta de fuentes fiables sitúan el suceso en el ámbito de la leyenda urbana, es decir, un relato que entronca con el folclore y la superstición, que corre de boca en boca, pero cuando tratas de ubicar la fuente siempre das con alguien al que le contaron el suceso, pero nunca con el origen del mismo.

En las redes las opiniones son variadas: Desde los que creen que se trata de una hiena, a la mayoritaria que habla de un fake, de una creación digital. El propio Heraldo de Oaxaca asegura que la mayoría de las "publicaciones de Facebook son un “copy page” con la misma información, además, que solo mencionan “rancho de Oaxaca” para referirse de la ubicación donde supuestamente fueron tomadas las fotos, este tipo de ambigüedad es muy común en las fake news."

Por último señalar que, en efecto, existe un Rancho llamado Ojo de Agua en Oaxaca dedicado a espectáculos de rodeo. ¿Podría tratarse de publicidad viral?

Definitivamente no. En su página de Facebook no hay mención alguna al incidente y, su propietario, tampoco responde al nombre de Román Ochoa. Cabía la posibilidad de que la noticia no tuviera qué ver con este rancho, sino con la pequeña población del mismo nombre, ubicada a 5.7 kilómetros de Macuilxóchitl de Artigas Carranza. Se trata de un municipio indígena de apenas una decena de habitantes según el censo de 2020. Tampoco hemos localizado allí a ningún Ochoa. Todo nos lleva a pensar que se trata de una leyenda urbana que recorre las redes para impresionar.