Frank Cuesta reacciona a la Ley de Bienestar Animal

Desde el pasado 29 de septiembre, ya ha comenzado a aplicarse la nueva legislación sobre el cuidado de los animales, conocida como Ley de Bienestar Animal, que trae consigo una serie de modificaciones que todos aquellos que sean responsables de mascotas como perros, gatos y otros animales deben tener en consideración para evitar posibles violaciones de la misma y las consecuentes multas.

Entre las obligaciones de sus dueños está la prohibición de la venta directa de animales domésticos en tiendas de mascotas o a través de internet; la prohibición de ataduras de animales a vehículos en marcha, así como la tenencia de un animal de modo permanente en terrazas, azoteas, o balcones; y el permiso de los animales domésticos o de compañía para acceder a cualquier medio de transporte público y edificios.

Con la ley en medio de la opinión pública, las redes han rescatado un vídeo de Frank Cuesta en el que, en escasos 39 segundos, expresa su opinión acerca de las medidas. Lo hacía cuando aún la ley no había entrado en vigor, criticando la calidad de las medidas por estar hechas sin consultar con la gente que sabe. "Es una ley para que la gente pueda ir con su carrito y su perro con zapatitos al centro comercial", concluye.

Más recientemente, ya con la ley en vigor, Frank rompía de nuevo su silencio en un podcast, acumulando más de 2 millones de visualizaciones en solo una semana desde su publicación.

En la entrevista, Frank vuelve a hablar sin pelos en la lengua: "Lo que han hecho con la ley animal es destruir cualquier opción de los niños a tener conexión con los animales por el resto de su vida. Porque o tienes un perro, un gato o un hurón o no vas a poder tener nada en casa. Te van a denunciar por tener una tortuga, por tener una iguana, por tener un gekko, por tener una serpiente. Te van a denunciar por tener un caracol, por tener una rana. Te van a denunciar si matas una rata en la calle. Te van a denunciar si un pájaro se cae dentro de tu patio, está muerto y tú no lo has denunciado".