Fue "el niño del Cola Cao": así luce Yael 15 años después

En 2010, un anuncio de Cola Cao presentó a España a un niño rubio de diez años con una tabla de surf bajo el brazo y una sonrisa contagiosa. "Me llamo Yael y tengo diez años. Cuando salgo del cole, lo primero que hago es ir a surfear", decía con entusiasmo. Su historia y carisma cautivaron al público, convirtiéndolo en el "niño del Cola Cao". Aunque algunos dudaban de la autenticidad del relato, Yael Peña no era un actor, sino un joven surfista canario con una verdadera pasión por las olas, "a los tres años ya me aguantaba en la tabla de surf", afirmaba.

Una carrera forjada en el mar

Desde su aparición en el anuncio, Yael continuó desarrollando su habilidad en el surf. En 2016, a los 16 años, se proclamó campeón de Europa Sub-16 en el Eurojunior celebrado en Agadir, Marruecos, obteniendo una puntuación casi perfecta en la final . Ese mismo año, ganó el campeonato europeo del Rip Curl GromSearch y, en 2018, se alzó con el título del Open LPA Surf City junto a la tinerfeña Melania Suárez .

Estos logros consolidaron a Yael como una promesa del surf español, permitiéndole competir en playas de todo el mundo, desde Indonesia hasta Hawái .

Más allá de las competiciones

Además de su carrera deportiva, Yael ha explorado otras facetas relacionadas con su pasión. Participa en 3POD MIX, un proyecto que combina surf y producción audiovisual, donde comparte vídeos surfeando y mostrando el detrás de cámaras junto a otros compañeros . También ha trabajado como modelo para marcas de ropa y productos deportivos, aprovechando su imagen y experiencia en el mundo del surf.

Presencia en redes sociales

En la actualidad, Yael mantiene una activa presencia en redes sociales, especialmente en Instagram bajo el nombre @yaelpesu, donde cuenta con más de 15.000 seguidores. Allí comparte fotografías y vídeos practicando surf, mostrando su estilo de vida y su amor por el mar .

Un sueño hecho realidad

Quince años después de aquel anuncio que lo dio a conocer, Yael Peña ha demostrado que su pasión infantil no era pasajera. Con esfuerzo y dedicación, ha convertido su sueño en una realidad, destacando en el mundo del surf y explorando nuevas oportunidades relacionadas con su afición. Su historia es un ejemplo inspirador de cómo la determinación y el amor por lo que se hace pueden llevar al éxito.