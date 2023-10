Una joven se autolesiona para fingir maltrato y vengarse de su ex pareja

La entrevista a una joven en la calle, subida en la plataforma TikTok, se ha hecho viral por las sorprendentes respuestas que da.

El entrevistador pregunta a la chica por "lo peor que le ha hecho a un chico", a lo que responde: "Un chico una vez me puso los cuernos mientras estaba borracho en una fiesta. Un día me pegué a mí misma y fui donde trabajaba y le dije a su jefe que me maltrataba. A los pocos días me enteré que le echaron porque le vi en la calle buscando trabajo y me contaron que lo estaba pasando muy mal porque estaba metido en un montón de denuncias", cuenta.

Tras esto, el entrevistador le pregunta si no cree que fue un comportamiento muy tóxico. "Que no se hubiera besado con otra si tenía novia, a mí no se me ponen los cuernos", le responde.

Varios usuarios le han quitado credibilidad al vídeo, asegurando que está preparado. "No creo que sea verdad, no creo que exista gente tan mala, o eso espero", afirma una usuaria.

"El chico debería denunciarla, pedirle daños y perjuicios, recuperar su trabajo y que metan a la cárcel a la chica. Pero creo que este vídeo es preparado", indica otro.