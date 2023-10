Joven empleada afirma "dar igual" su trabajo y desata la polémica

En un vídeo que se ha vuelto viral en redes sociales, una joven empleada de una cafetería ha generado controversia y críticas por su actitud aparentemente indiferente hacia su trabajo. En el primer vídeo, la joven expresó que le importaban poco diversas situaciones en su lugar de trabajo, como los clientes que desean corregir errores en su factura o aplicar descuentos, aquellos que derraman café y quieren uno nuevo pagando, o los que solicitan el uso del baño sin comprar nada. En esencia, la empleada afirmó que le resultaba indiferente, ya que, según ella, seguiría cobrando sus 5 euros por hora.

Esta actitud pasota hacia el negocio y el desinterés por el bienestar colectivo de la empresa generaron fuertes críticas, especialmente de autónomos y empresarios, que consideraron inaceptable la falta de profesionalismo de la joven. Argumentaron que su enfoque podría perjudicar a la empresa y, en última instancia, a ella misma y que tenía una idea alejada de la realidad social.

En respuesta a las críticas, la joven publicó un segundo vídeo en el que defendió su postura, asegurando que las críticas provenían de personas que no entendían su situación. Argumentó que su salario era de apenas 5 euros por hora y que su actitud reflejaba su percepción de que su jefe se beneficiaba más que ella y otros empleados que ganaban tan poco. Además, ironizó sobre su supuesta "detención" por la "policía de autónomos" y criticó a los empresarios que, según ella, no valoran a sus empleados. Afirmó que su falta de interés en su trabajo no significaba que lo hiciera mal.