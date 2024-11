Los españoles siempre nos estamos jactando de las ventajas que tiene nuestro completísimo idioma muy por encima del resto, como por ejemplo, que 'se lee igual que se escribe'. Aunque esto no es del todo cierto, pues siempre existen algunas excepciones y, además, el castellano posee algunas características, especialmente en cuanto a la conjugación de los verbos, que se les suelen 'atascar' a los estudiantes, tanto patrios como de fuera.

Nuestra lengua es una herramienta increíble, tanto, que al catedrático Jesús G. Maestro le gustaba afirmar aquello de "Lo siento, somos los mejores. En ninguna otra lengua podréis tener jamás un Quijote". Quizá sea un tanto exagerado, pero la riqueza lingüística y gramatical, así como todos los juegos con el idioma que permite el español, difícilmente se pueden ver en otras lenguas.

Según la RAE (Real Academia Española), se estima que actualmente nuestra lengua contenga más de 93.000 palabras distintas. Además, el español sería la segunda lengua materna más utilizada, con más de 474 millones de hablantes nativos. Nacer en el seno de una familia da muchas ventajas en cuanto a la lengua hablada, pero no siempre en la escrita.

Las personas que llegan a aprender otro idioma como lengua extranjera en muchas ocasiones prestan más atención a los detalles ortográficos, ya que para ellos es una primera toma de contacto y necesitan asentar unas buenas bases. Algo que les sucede a muchos hablantes nativos, como a los españoles, es que hemos interiorizado la forma de construir las frases desde pequeños de manera natural, pero no esquemática, y prestamos menos atención a los mecanismos del idioma. O como dice el refrán popular, "en casa de herrero, cuchillo de palo".

Nunca volverás a confundir 'haber' y 'a ver': una maestra da el truco definitivo

Los errores más comunes que tienen muchos hablantes nativos de español están relacionados con los 'homófonos', es decir, palabras o expresiones que 'suenan igual, pero se escriben de distinta manera'. Por este motivo es tan importante aprender desde pequeños la morfología y sintaxis: esta clase de equivocaciones no surgen al preguntarse si una palabra se escribe con 'b' o con 'v', sino por qué clase de función tiene en la oración.

Una duda muy frecuente es si se debe escribir 'a ver' o 'haber' en una frase, y es que las dos expresiones pertenecen a categorías completamente diferentes.

'Haber' es un verbo auxiliar, que siempre acompaña a un participio (haber venido, haber cenado...) para formar infinitivos compuestos.

'A ver', en cambio, es una expresión formada por la preposición 'a' y el infinitivo 'ver', y se utiliza en tono interrogativo ("A ver si nos vemos más"), para expresar un reto, expectación o mandato ("A ver si haces más la cama") o como reemplazo de "veamos" ("A ver cómo llegamos ahora hasta allí").

En situaciones cotidianas, como al enviar un mensaje de texto rápidamente, muchas veces no se valora tanto escribir bien como hacerlo de manera efectiva y en el menor tiempo posible. Aunque se trata de contextos informales donde no se nos exige una corrección perfecta, cometer faltas de ortografía a diario acaba pasando factura, ya que se convierte en una costumbre. Esto acaba por generar dudas en el momento en el que una situación más formal sí requiera de una ortografía cuidada.

Aunque es muy importante saber por qué se escribe una palabra de determinada forma y no otra, en algunas ocasiones no podemos pararnos a pensar mucho en ello, y ahí es donde pueden ser útiles algunas reglas o 'trucos' rápidos. Uno de ellos lo compartía la maestra MariPaz (@profemaripaz) en TikTok, donde daba un consejo que, por regla general, suele funcionar.

La docente explicaba que, para distinguir si debemos escribir "Ha" o "A", debemos tratar de cambiarlo a plural y "comprobar si suena bien" (si concuerda adecuadamente). Por ejemplo, la frase "Ha salido al parque", pasándola al plural queda como "Han salido al parque", luego se escribiría con 'h' (viene del verbo auxiliar 'haber').

Sin embargo, al pasar "Voy a comer con Juan" al plural "Voy an comer con Juan", vemos cómo "no suena bien" (es decir, que no concuerda en número, porque 'a' no es un verbo auxiliar, sino una preposición invariable). Aunque se trata de un 'truco' que no explica en sí mismo el por qué utilizar uno u otro término homónimo, puede resultar útil en una situación en la que no se tenga tiempo para reflexionar.