Padre recrea con su hija una escena de Cenicienta en este conmovedor vídeo y las redes se derriten de ternura

En un mundo donde la magia del cine y la imaginación se cruzan con la vida real, un vídeo conmovedor ha capturado la atención de millones de espectadores en las redes sociales. Con una asombrosa cantidad de 21 millones de visualizaciones y en constante aumento, este emocionante clip muestra a un padre y a su pequeña hija recreando la inolvidable escena de "Cenicienta" en la que ella pierde su zapato de cristal.

En el vídeo, que dura apenas unos minutos, podemos ver a un dedicado padre asumiendo el papel del príncipe encantador mientras su hija, radiante con un vestido azul brillante, personifica a la encantadora Cenicienta. La pareja recrea con gracia y amor la emblemática escena en la que Cenicienta deja caer su zapato de cristal mientras huye de un baile real.

La madre escribía en su cuenta de Instagram: "No hay mejor vídeo que describa lo que eres como papá que este. Sabía que había elegido bien cuando me case contigo, pero verte como papá de nuestros hijos lo supera. Trabajas tus propias emociones para no heredarles heridas ajenas, tomas el rol de papá y mamá a la par, trabajas día y noche por darnos lo mejor, te dejas pintar las uñas, ponerte moños, jugar a las princesas y dejas que te vean llorar porque te muestras con ellos tal como eres, y con tu ejemplo les dejas claro la importancia de sentir, de ser auténticos. Gracias por formar esta familia conmigo, y convertirla en un gran equipo!"

Lo que hace que este vídeo sea especialmente conmovedor es la conexión palpable entre el padre y la hija. Cada gesto, cada mirada y cada risa compartida resplandece con el amor y la complicidad entre los dos. No solo están recreando una escena icónica de la película, sino que están creando un precioso recuerdo que tendrán durante toda la vida.