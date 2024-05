Se queda sin coche por culpa de Taylor Swift: "Me cago en el concierto"

Una joven creadora de contenido y vecina del barrio de Bernabéu ha expresado su indignación después de que su coche fuera retirado por la grúa en vísperas del concierto de Taylor Swift. En un vídeo que ha circulado ampliamente en TikTok, Irati cuenta cómo su vehículo fue trasladado sin previo aviso mientras ella estaba en Navarra.

Según relata, había dejado su coche aparcado en la calle antes de irse a pasar el fin de semana fuera. Al regresar el lunes por la mañana, su portero le informó de que el vehículo había sido retirado por la grúa debido a los preparativos para los conciertos de Taylor Swift, que se celebrarán en el Santiago Bernabéu este miércoles y jueves. "¡Qué estamos a lunes por la mañana y el concierto es el jueves! O sea, ¿cuándo se lo han llevado?", exclama en su vídeo, visiblemente molesta por la falta de aviso.

La joven explica que, aunque era consciente de que tendría que mover su coche por el evento, no recibió ninguna notificación previa sobre la retirada del mismo. "Por dios, avisadme, que encima ahora no sé dónde está", se queja, añadiendo que, a pesar de haber ingresado los datos de su coche en la web de los depósitos de vehículos, no ha podido localizarlo.

"Taylor Swift devuélveme el coche", suplica en el vídeo, en el que también pide ayuda a quienes puedan estar en la misma situación para localizar su vehículo lo antes posible.

La situación ha generado debate en redes sociales. Muchos usuarios han "alucinado" por la falta de comunicación. "Es increíble que no se haya informado adecuadamente a los vecinos", comentaba un usuario. Otros aclaran que hay avisos en las calles colindantes al estadio que informan que desde las 00:00h del domingo no se podía estacionar. También han sido muchos los que han salido en defensa de la cantante: "No es culpa de Taylor Swift, es culpa de la gente que organiza lo del concierto".