Se queda dormida en un bar de Logroño y se despierta rodeada de desconocidos y una cuenta de 500 euros

Las despedidas de soltera son conocidas por sus momentos inesperados y memorables, pero lo que ha ocurrido en Logroño lleva esta tradición a un nuevo nivel. Una de las invitadas a una despedida de soltera, se ha convertido en la protagonista involuntaria de una broma que ha capturado la atención de las redes sociales.

Durante la celebración y después de una larga noche de fiesta, se quedó dormida en la terraza de un bar. Sus amigas, al percatarse de la situación, vieron la oportunidad perfecta para gastar una broma con la colaboración del personal del bar y desconocidos que también estaban en la misma terraza y que se sumaron al plan.

Mientras la joven dormía, sus amigas se levantaron de la mesa y se intercambiaron por varios hombres que se sentaron a su alrededor, fingiendo ser parte de su grupo de amigos. Cuando la chica se despertó, se encontró rodeada de gente desconocida y la camarera intervino para entregarle una cuenta de 500 euros, indicándole que debía pagarla. La joven, visiblemente aturdida y confusa, no entendía lo que estaba sucediendo mientras los allí presentes se divertían entre aplausos y risas.

"Me quedé dormida en una terraza destrozada por una despedida. Cuando me levanté, estaba rodeada de gente desconocida y me habían dado una cuenta de 500 euros. Realmente entre ellos no se conocían y querían participar en la broma cuando me despertara. Mis amigas estaban escondidas y toda la plaza de Logroño y el restaurante estaban compinchados", confesó Ale en TikTok. Las amigas de la joven, que habían estado grabando todo el tiempo desde la distancia, finalmente intervinieron para aclarar la situación.