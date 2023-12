Rafa Latorre sentencia a Pedro Sánchez: “Las explicaciones con las que justifica el engaño han tomado un cariz insultante"

En el monólogo de este jueves de Rafa Latorre en Onda Cero, el reconocido comentarista arrojó luz sobre las controvertidas decisiones políticas que han marcado las jornadas de los últimos días. Latorre destacó las artimañas políticas del PSOE que, a su juicio, no solo engañan a los votantes, sino que también los insultan.

"Engañar al votante no está bien. No está bien hurtarle información sobre tus planes o mentir sobre ellos como estrategia electoral. No está bien prometer que jamás vas a aprobar una amnistía de los delitos del procés si luego vas a aprobar, ni tampoco decirle que una de tus líneas rojas es investir de poder a Bildu para que luego, siempre después de que voten, entregarle a los de Otegi la alcaldía de Pamplona", enfatizó el periodista. La referencia apuntaba directamente a las recientes justificaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el pacto en Pamplona con Bildu.

El análisis se adentró en el peculiar giro de Sánchez al intentar presentar la entrega de la alcaldía de Pamplona como una cuestión meramente consistorial, desatando críticas por parte de Latorre: "Esto es llamar idiotas directamente a los ciudadanos, pero muy en especial a los votantes socialistas, no es por nada. No es que os engañáramos, es que no se construyen carriles bici en Pamplona."

Latorre abordó también la decisión federal tomada antes de las elecciones, señalando paralelismos entre la amnistía para los delitos del procés y la entrega de Pamplona a Bildu. El comentarista planteó preguntas incisivas sobre la transparencia en estos acuerdos, subrayando que parte del pacto con Bildu continúa permaneciendo en la sombra. Esta es sola la primera parte.

Finalmente, Latorre lanzó la incógnita sobre la réplica que tendrán estos acontecimientos en la política nacional. La posible reunión entre Sánchez y Feijóo para discutir la renovación del CGPJ se presenta en un contexto tenso, con la mayoría del CGPJ solicitando un posicionamiento claro frente a los ataques de los socios independentistas del Gobierno a los jueces.

En el ámbito internacional, Latorre subrayó la peculiaridad de las reuniones de Sánchez, quien planea encontrarse con Carles Puigdemont. El comentarista recordó la orden de busca y captura dictada sobre Puigdemont y las críticas del presidente del grupo mayoritario en el Europarlamento, Manfred Weber, quien afirmó que "Sánchez está descalificado para cualquier cargo futuro europeo tras lo que hizo en Estrasburgo”.