Recibe una multa del Ayuntamiento de Barcelona y el motivo le indigna: "Que sepan que han perdido un voto"

Una usuaria de TikTok ha compartido un vídeo en el que relata su sorpresa al recibir una multa en su domicilio y la confusión que le causa la razón de la misma.

Comenzó su relato diciendo: "Story time de la cara de gilipollas que se me ha quedado cuando he abierto el buzón de mi casa y he visto el regalito que tenía dentro. Al principio he visto que era el Ayuntamiento y he pensado 'uy el IBI', pero no puede ser porque yo he pagado el IBI". Según explica, el Ayuntamiento de Barcelona la ha sancionado por no cumplir con el deber de mantener limpios los espacios públicos y por arrojar residuos en la vía pública.

Luego, de manera humorística, ha expresado su desconcierto: "He tenido que leer la cartita cinco veces porque estaba tan nerviosa que no entendía nada. ¿He dejado el coche en alguna vía que no debía? ¿Me lo han robado, me lo han quemando y están los residuos por ahí?". Pero no, la multa se debía a que había arrojado basura fuera del contenedor, lo que la hizo bromear: "¿Hay cámaras en el contenedor que estén grabando a la gente tirar la basura? ¿El Ayuntamiento ha contratado gente para que abra las basuras de las personas?".

También ha sugerido que los contenedores a menudo están desbordados, lo que hace que sea difícil dejar la basura adentro, bromeando sobre la posibilidad de que haya personas vigilando para imponer multas: "¿Realmente hay espías o les ha gustado mi buzón y han decidido sancionarme? Quiero fotito".

De manera irónica, ha preguntado cómo podía verificar la veracidad de la multa y si realmente había espías o si simplemente la habían tomado con su buzón.

Al final del vídeo menciona que el monto de la multa asciende a 300 euros, aunque con bonificación de 60 por pronto pago. Y concluye su queja diciendo: "Solo espero que el dinero que le estoy regalando se destine a una buena causa, y que sepa que ha perdido un voto. Pero ahora tengo 300 euros menos".