El clan de los «sobraos»

La crisis del Covid ha puesto de manifiesto la capacidad de tropezar varias veces contra la misma piedra de algunos dirigentes mundiales. De manera sonora les ha ocurrido a los presidentes de Estados Unidos y Brasil, así como al primer ministro británico. Menospreciaron al virus, dijeron «no» al confinamiento, se enfrentaron a subordinados y gobernadores y, al final, les ha estallado en las manos el problema.

De Trump aún recordamos cuando decía que se trataba de un «virus chino» que no afectaba a los americanos, o el día en que decidió suprimir los vuelos con Europa pero no con Gran Bretaña, como si el patógeno tuviera nacionalidad o distinguiera a las personas por el idioma que hablan. A su epígono Johnson le sucedió otro tanto, con el agravante de padecer en persona el embate de una enfermedad que no iba a afectar al Reino Unido, pero que a punto estuvo de causarle la muerte.

Norteamericanos e ingleses encabezan hoy todos los rankings de contagiados y muertos en el mundo. ¿Quizás porque no tomaron medidas preventivas?.

Otro que tal es el brasileño Bolsonaro, enfrentado a los gobernadores que han decidido por su cuenta confinar a la población, y que destituyó a su ministro de Sanidad por decir que esto era algo más que «una gripecilla». Por desgracia está recogiendo el fruto de la semilla que sembró.

Y es que una cosa es estar contra el confinamiento obligatorio, como en Suecia, y otra no tomar medida preventiva alguna, como ha hecho este clan de «sobraos», por creerse más listos que nadie.