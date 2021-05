Congreso salvadoreño ratifica convenio con China

(AP). El congreso salvadoreño ratificó el martes el convenio marco de cooperación bilateral para la ejecución de los proyectos de asistencia económica y técnica con la República Popular China.

Con los votos de 66 de los 86 diputados, se ratificó el “convenio marco para el establecimiento del mecanismo de cooperación bilateral para la ejecución de los proyectos de asistencia económica y técnica” entre ambos gobiernos, suscrito en septiembre de 2019.

Los cuatro diputados del exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), votaron en favor del dictamen. En agosto de 2018, cuando gobernaba el FMLN, El Salvador rompió relaciones con Taiwán y las estableció con China.

“El convenio que hoy ratificamos es producto de una negociación que el presidente Nayib Bukele hizo en su gira por Asia, fueron reuniones de alto nivel en las que se lograron importantes acuerdos para beneficio de la población”, manifestó el diputado Ernesto Castro, que preside el congreso salvadoreño.

Ante las critica de algunos diputados de oposición, Castro afirmó que: “el gobierno de China no nos está poniendo ninguna condición, no hay tratos bajo la mesa, todo es transparente, como reitero, es el resultado del gran trabajo que el presidente Bukele realizó durante su gira”.

“Estamos complacidos por la ratificación del Convenio Marco para el Establecimiento del Mecanismo de Cooperación Bilateral para la Ejecución de los Proyectos de Asistencia Económica y Técnica entre China y El Salvador”, dijo en su cuenta oficial de Twitter la embajada china en El Salvador.

“La cooperación amistosa chino-salvadoreña basada en el respeto mutuo y ganancia compartida, sin condiciones políticas, ha beneficiado y beneficiará a los dos países y pueblos”, agregó la sede diplomática.

La diputada Marcela Villatoro, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), solicitó que se discutiera el contenido del proyecto, sin embargo, los legisladores del oficialista partido Nuevas Ideas se negaron por lo que no se conocen mayores detalles.

Ante las críticas de los diputados de oposición, la presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores del congreso, Ana Figueroa dijo: “No le demos tantas vueltas a algo que es regalo para el país, es dinero no reembolsable”.

El presidente Bukele dijo en su cuenta oficial de Twitter que “son 500 millones de dólares en inversión pública no reembolsable y sin condiciones”.

El jefe de la bancada del partido Nuevas Ideas, Christian Guevara, explicó que se trata de un convenio en el que se construirá una nueva biblioteca nacional, un nuevo estadio de fútbol y proyectos de saneamiento de agua.

