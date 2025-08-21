Denuncian un parque de atracciones en Francia por negarle la entrada a 150 niños israelíes que pasan sus vacaciones en España

Un gerente de un parque de actividades en Porté-Puymorens, en el sur de los Pirineos Orientales (Francia), ha sido detenido por la policía bajo la acusación de discriminación religiosa. El incidente involucra la negativa de acceso a un grupo de 150 jóvenes israelíes que habían reservado previamente el establecimiento.

El grupo, compuesto por menores entre 8 y 16 años que se encontraban de vacaciones en España, fue rechazado por el establecimiento de manera arbitraria. Pese a estar organizados y contar con el acompañamiento de monitores, el acceso les fue negado de manera colectiva por decisión del responsable del establecimiento. La fiscalía señaló que el gerente argumentó “convicciones personales” para impedir su entrada.

Detalles del caso

La discriminación por motivos religiosos es considerada un delito grave que puede suponer hasta tres años de prisión. El gerente, de 52 años y sin antecedentes previos, se enfrenta ahora una investigación a cargo de la policía local.

Los jóvenes afectados fueron reubicados en otro centro de ocio bajo supervisión de la gendarmería, sin que se registraran incidentes adicionales. La fiscalía está determinada a esclarecer los hechos y sancionar cualquier conducta discriminatoria.