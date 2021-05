Piden a Interpol buscar a exlíder de Asamblea salvadoreña

(AP). Un juez salvadoreño pidió el martes a la oficina de la Interpol en el país que emita una difusión roja para buscar al expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, quien tiene una orden de captura para ser procesado por los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas.

Quijano, exdiputado y alto dirigente de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) salió del país el 30 de abril cuando faltaban pocas horas para que llegara a su fin el periodo legislativo para el que fue electo y el fuero constitucional que impedía que las autoridades lo capturaran. El exdiputado dijo en Twitter que se encuentra en Honduras “atendiendo un compromiso familiar”. Uno de sus abogados dijo a los periodistas que su cliente viajó a ese país vecino para aplicarse la vacuna contra el COVID-19.

El Salvador está aplicando dicha vacuna desde el 17 de febrero.

El fiscal Arturo Cruz dijo que un juzgado valoró que Quijano “no había tenido ninguna muestra fehaciente de querer someter al proceso penal”, por lo que emitió la orden de captura y luego la solicitud a la policía internacional para emita la difusión roja “para la búsqueda y localización”.

En enero de 2002 el Ministerio Público pidió a la Asamblea Legislativa que retirara a Quijano el fuero parlamentario para procesarlo como un ciudadano común, pero negaron la petición y el dictamen se archivó. El 1 de mayo pasado, a las pocas horas de haber perdido el fuero, el MP pidió a los tribunales de justicia que emitieran una orden de detención contra el exdiputado, pero esto ocurrió cuando Quijano ya había salido del país.

El MP asegura contar con las pruebas de que Quijano se reunió con miembros de las principales pandillas para ofrecerles dinero para que le ayudaran a ganar las elecciones presidenciales de 2014. Supuestamente Quijano entregó el dinero a través de personas ligadas al partido Arena. Pese a este presunto apoyo de las pandillas, finalmente las elecciones las ganó el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén.

“Él se puso a negociar y les financió 100.000 dólares a efecto de que éstos les endosaran los votos de las pandillas, así como también de sus familiares, y tuvieran incidencia en las comunidades donde ellos operaban, en el sentido de hacer presión para que los habitantes de dichas comunidades votaran por Arena”, agregó el fiscal Cruz.

El MP dice tener videos en los que se ve a Quijano reunido con los presuntos pandilleros, testigos y otras evidencias que confirman la entrega de dinero a las pandillas.

