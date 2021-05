Harris anuncia inversiones de empresas en Centroamérica

(AP). La vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris anunció el jueves compromisos de inversión en Guatemala, Honduras y El Salvador de una docena de empresas y organizaciones como parte de los planes del gobierno del presidente Joe Biden para abordar las causas de origen de la migración en Centroamérica.

Entre los participantes del nuevo programa están los gigantes corporativos Mastercard y Microsoft, así como Pro Mujer, una organización no lucrativa que se enfoca en ofrecer asistencia a mujeres de bajos ingresos en Latinoamérica, junto con la Escuela de Salud Pública Harvard T.H. Chan y el Foro Económico Mundial.

Harris emitió lo que su oficina describió como un “llamado a la acción” para que las empresas y organismos hagan nuevos compromisos para promover oportunidades económicas en Centroamérica. En un evento realizado para anunciar la iniciativa, Harris declaró que las empresas privadas tienen “un papel muy significativo en la creación de empleos y en promover oportunidades económicas, y en generar desarrollo a largo plazo”.

Los líderes de la iniciativa acompañaron el jueves de forma virtual y presencial a Harris para el evento en su oficina ceremonial.

Luis von Ahn, director general de la app para aprender idiomas Duolingo, dijo el jueves en un blog que unas 500.000 personas en la región del Triángulo Norte ya usan la aplicación gratuita de Duolingo, en gran parte para aprender inglés y mejorar sus posibilidades de empleo. La compañía también ofrece una prueba en línea de conocimientos de inglés por 49 dólares aceptada por varias universidades de Estados Unidos y otros lugares y, como parte del llamado de la Casa Blanca, dijo que no cobrará la prueba a muchos centroamericanos.

Von Ahn dijo que creció en la Ciudad de Guatemala en las décadas de 1980 y 1990 en una “época particularmente insegura en la historia de mi país”, pero tuve la suerte de poder ir a una buena escuela y llegar a Estados Unidos para la educación superior.

El objetivo del nuevo proyecto es enfocar la asistencia en apoyar a las poblaciones vulnerables, como mujeres y jóvenes, e invertir en acceso a internet, programas de capacitación laboral y en combatir la escasez de alimentos.

La iniciativa es parte del rol de Harris para abordar las causas de origen de la migración a Estados Unidos, una tarea que Biden le encomendó en marzo. Harris ha tenido varias llamadas con los presidentes de Guatemala y México, y se ha reunido con grupos de interés, expertos legales y empresas de la región.

Planea visitar Guatemala y México a principios de junio, su primer viaje al extranjero como vicepresidenta.

Harris ha enfatizado la necesidad de desarrollo económico en la región y que alianzas públicas-privadas aborden los desafíos de la zona. El gobierno respalda una propuesta para proporcionar 7.000 millones de dólares en asistencia a Guatemala, El Salvador y Honduras para ayudar a atender la pobreza y la violencia que causan que las personas huyan a Estados Unidos.

Pero el aumento de migración en la frontera se ha convertido en un gran dolor de cabeza político para Harris y Biden. Los republicanos los acusan de no tomar medidas en lo que afirman es una crisis creada en parte por la decisión del presidente de detener la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos y por poner fin a algunas restricciones para las personas que buscan asilo.

Abril fue el segundo mes con más tránsito de menores no acompañados encontrados en la frontera desde que se lleva registro, sólo superado por marzo. Y el total de personas que la Patrulla Fronteriza encontró en abril aumentó 3% con respecto a marzo, la mayor cantidad desde abril de 2000. Los encuentros de abril no son directamente comparables porque la mayoría fueron rápidamente expulsados de Estados Unidos bajo el amparo de poderes federales relacionados con la pandemia que niegan a las personas el derecho a solicitar asilo, y como su expulsión no conlleva sanción legal, muchos intentan cruzar varias veces.

El aumento en la migración ha puesto a prueba la capacidad de la Patrulla Fronteriza y del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que detiene a los menores en albergues hasta que puedan ser enviados con familiares o patrocinadores en Estados Unidos mientras las autoridades determinan si tienen derecho legal para permanecer en el país, ya sea a través del asilo o por algún otro motivo. También ha provocado críticas de los republicanos, que apuntan a la decisión de Harris y Biden de no visitar la frontera para analizar la situación como evidencia de su negligencia.

Aunque la migración será central durante la visita de Harris, también se discutirá la cooperación en temas de seguridad. El jueves, David Cohen, subdirector de la CIA, programó reuniones en Ciudad de México con funcionarios de la Defensa Nacional, la Marina y el Centro Nacional de Inteligencia de México.

El Congreso de México aprobó una ley en diciembre que restringe a los agentes estadounidenses en México y eliminó su inmunidad diplomática. Los expertos opinan que esas restricciones podrían afectar la relación de seguridad con Estados Unidos, que proporciona gran parte de la información de inteligencia de México sobre casos de narcotráfico y lavado de dinero.