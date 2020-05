Un verano para descubrir Andalucía

Habrá temporada turística, tal y como aseguró Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, hace pocos días. Y su anuncio fue el pistoletazo de salida para ponerse manos a la obra en la tarea de buscar destino para las próximas vacaciones. No es para menos, pues después de más de dos meses y medio de confinamiento obligado en casa, las ganas de viajar se han multiplicado incluso más. Y parece que algo tienen claro los españoles: este verano toca quedarse en España.

¿Dónde? Pues según apuntan las previsiones de las agencias de viajes on-line, Andalucía se lleva la palma y se ha convertido en el anhelo de un gran número de viajeros, gracias a su completa oferta de sol y playa, pero también a su inmenso atractivo de interior, cultural y gastronómico. Así lo revela, por ejemplo, el portal de reservas Weekendesk, que según sus estadísticas aseguran que Andalucía concentra el 29% de las compras anticipadas para el verano. La región se perfila como destino favorito para los propios andaluces, pero también para el resto de españoles, especialmente para aquellos que se decantan por enclaves naturales, siendo las playas el lugar más demandado (56% de las ventas), seguido del turismo de relax y rural (32%).

La gran variedad de reclamos turísticos con los que cuentan las ocho provincias andaluzas convierten a la Comunidad Autónoma en un acierto seguro para casi cualquier tipo de escapada. En esta «nueva normalidad» evitar aglomeraciones y muchedumbres se convierte en un deseo casi obligado para garantizar la salud. Y lo cierto es que resulta sencillo en Andalucía, ya que cuenta con 800 kilómetros de costa que permiten al viajero relajarse en frente del Mediterráneo o del Atlántico. Desde las amplias playas de fina arena de las provincias de Cádiz o de Huelva, hasta las calas escondidas entre acantilados de la costa de Granada, la Costa del Sol o Almería, hay opciones para casi todos los gustos y necesidades.

Riqueza interior

Pero el verano en Andalucía no es sólo cuestión de playa, de hecho la riqueza interior se convierte, si cabe, en un atractivo aún más fascinante para disfrutar de vacaciones diferentes en espacios naturales privilegiados que no dejan de sorprender, pues más del 18% del territorio andaluz está protegido: las cumbres más altas de la Península Ibérica en Sierra Nevada, extensos humedales como las Marismas del Guadalquivir, espesos bosques mediterráneos como el del Parque Natural Sierra de Cazorla, Segura y las Villas o desiertos volcánicos y tramos de costa sin habitar, como el Parque Natural de Cabo de Gata en Almería. En estos idílicos escenarios es posible practicar el deporte activo en agua, en tierra, en aire e incluso con niños, ya que hay empresas dedicadas a organizar actividades adecuadas para los más pequeños.

Tierra adentro, el turismo de interior resulta de lo más entretenido y sorprendente: viejas minas, poblados mineros, antiguas vías de ferrocarril convertidas en vías verdes, antiguas haciendas o cortijos que se convierten en establecimientos hoteleros, como los molinos harineros o viejas almazaras... Todo ello permite al viajero fusionarse con la historia y la tradición de esta tierra andaluza, pero con todas las comodidades que nos regala el presente.

De sierra en sierra

Varias son las rutas o comarcas donde encontrar este tipo de turismo desde el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, al de Sierra Nevada, con una oferta de enorme calidad en los pueblos de la Alpujarra granadina y almeriense. La sierra de Huelva, por Aracena, Cortegana, Hinojales, Fuente Heridos, Aroche y Alájar, es única, como Sierra Morena en Córdoba y la Sierra Norte de Sevilla. Y si en las tierras áridas de Almería, por la comarca de Los Vélez, Sierra María y Gádor, con la de Alhamilla, hay lugares de turismo interior que asombran a los visitantes, no lo son menos las sierras más húmedas de Andalucía, por tierras de Los Alcornocales, Grazalema, Castellar de la Frontera y la Almoráima, en Cádiz. También los pueblos blancos de la sierra gaditana desde los que se sube hasta la serranía de Ronda (Málaga) y los del valle del alto Genal cuentan con una oferta de alojamiento muy atractiva, donde se puede disfrutar de la ancestral cultura de estas tierras y de una gastronomía muy peculiar.

Hay serranías en Málaga y Granada con gran peso en la historia, como sucede con la Axarquía malagueña o el Valle de Lecrín granadino. Su pasado morisco, con las huellas del mudéjar en sus torres eclesiales, está en cada rincón de los encalados pueblos axárquicos, donde recios guisos ayudan a reponer fuerzas. Si se ha querido subir al pico de la Maroma o asomarse al Boquete de Zafarraya, abierto a las tierras onduladas de Alhama de Granada, se descubrirán sus caminos hoyados por romanos, árabes, contrabandistas y bandoleros que tenían posada y fonda en la Venta de Alfarnate y en el mesón del Vizco de El Borge, por citar ejemplos.

Deportes y buena cocina

Los amantes del deporte tienen una cita en Andalucía. El buen clima permite al viajero practicar el golf durante todos los meses del año. Los campos se ubican en zonas privilegiadas, con paisajes de gran belleza o cercanos a playas paradisíacas. En Andalucía es posible encontrar un centenar de campos donde jugar en todas sus provincias. No importa el nivel, pues no faltan campos de prácticas, «pitch and putt», recorridos de 9 y 18 hoyos, así como una gran variedad de superficies adaptadas a diversos entornos geográficos. Tanto al aire libre como «indoor» Andalucía ofrece un amplio abanico de posibilidades.

El gran legado natural, cultural e histórico que comparte Andalucía con todo aquel que lo visita se complementa, además, con la explosión de sabor de su gran gastronomía. Desde la cocina marinera, con el pescaito frito, los espetos de sardinas o el marisco y pescado de roca a platos como el gazpacho y sus variaciones, como el salmorejo, la porra y el ajoblanco. Reportaje elaborado en colaboración con la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.

Viaje virtual para preparar la escapada

La página web de Turismo de Andalucía.org propone al viajero un buen puñado de contenidos especialmente diseñado para todos los segmentos turísticos. A través de su diseño, permite al usuario viajar virtualmente por toda la geografía andaluza, conocer las posibilidades de la región, buscar hoteles, monumentos, gastronomía, etc., así como propuestas temáticas según las necesidades del viajero.

Este contenido está promocionado por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía S.A.