La comisión de recuperación de Andalucía cita a tres ministros y a Fernando Simón el 7 de julio

La comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19 constituida en el Parlamento autonómico ha citado para comparecer en su Subcomisión de Asuntos de ámbito nacional, el próximo 7 de julio, a las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Trabajo, Yolanda Díaz, así como al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón.

En concreto, los tres ministros están convocados a las 10:00, a las 10:45 y a las 11,30 horas del día 7 de julio, respectivamente, mientras que Fernando Simón está citado para las 20:45 horas de esa jornada, siendo la última de las fijadas para ese día.

Así se recoge en el listado de comparecencias previstas por la citada comisión, al que ha tenido acceso Europa Press, y que se iniciarán este próximo lunes, 22 de junio, en la Subcomisión de Sanidad y Salud Pública con la del consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, a partir de las 10:00 horas.

No obstante, fuentes parlamentarias explican a Europa Press que no está confirmado aún que vayan a comparecer todos los citados, y en ese sentido hay que recordar que, al no ser una comisión de investigación, la comparecencia es voluntaria.

En todo caso, tras el consejero de Salud, están citados a comparecer este lunes el presidente del Consejo Andaluz de Médicos, Emilio García de la Torre; el vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, José María Rueda, así como el director gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Ángel Guzmán, que forma parte además del Comité de Expertos para luchar contra el coronavirus en Andalucía.

A las 13:00 horas está citado el presidente del Sindicato Médico Andaluz, Rafael Carrasco, y, a las 13:45 horas, el secretario autonómico del Sindicato de Enfermería Satse Andalucía, José Sánchez.

Ya en horario de tarde, a partir de las 17,00 horas, están convocados en la misma subcomisión de Sanidad y Salud Pública el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, Fidel Astudillo, y el del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, Antonio Mingorance, así como el secretario general de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Junta, Isaac Túnez, y el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, José María de Torres.

Por otro lado, también este lunes, pero en la subcomisión de Servicios sociales y demás servicios esenciales, están citados, desde las 10,00 horas, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz; el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu; el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela; Carlos Sánchez, del Sindicato Andaluz de Funcionarios; Jesús Postigo, de la Unión Sindical Obrera (USO); Manuel Sánchez, de la Mesa del Tercer Sector, y, en horario de tarde, desde las 17:00 horas, los alcaldes de Almería y Cádiz, Ramón Fernández-Pacheco y José María González, respectivamente.

El calendario de comparecencias continuará el martes, 23 de junio, en la subcomisión de Reactivación económica, donde están citados, en horario de mañana y a partir de las 10:00 horas, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo; los presidentes de las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG Andalucía, Ricardo Serra, Miguel Cobos y Miguel López, respectivamente; el presidente de Dcoop, Antonio Luque, y el de la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (Covap), Ricardo Delgado.

En sesión vespertina, a partir de las 17:00 horas, están citados a comparecer Juan Enrique Vargas, de la Federación Andaluza de Asociaciones de Empresarios Comercializadores Hortofrutícolas (Ecohal); Juan Carlos del Olmo, de la organización ecologista WWF; representantes de la Fundación Toro de Lidia -Victorino Martín o Borja Cardelús-, y el presidente de la Federación de Caza de Andalucía, José María Mancheño.

La primera semana de comparecencias se cerrará el próximo viernes, 26 de junio, en la subcomisión de Reactivación económica con, entre otras, la del actor y director de cine malagueño Antonio Banderas, citado a partir de las 9:30 horas.

Seguidamente, en intervalos de 45 minutos, están convocados el presidente de Andalucía Aerospace, Antonio Gómez, y el consejero delegado de Atlantic Cooper, Javier Targhetta, así como el consejero delegado de Endesa, José Bogas; los directores generales de Unica Group y el Grupo Osborne, Enrique de los Ríos y Bill Derrenger, respectivamente, y el presidente del Grupo Restalia, José María Fernández Capitán.

Otras comparecencias destacadas para las que ya hay fechas previstas son las de representantes sindicales y empresariales --las secretarias generales de CCOO-A y UGT-A, Nuria López y Carmen Castilla, respectivamente, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, para el día 29 de junio en la subcomisión de Reactivación económica y empleo--, o de entidades financieras como el presidente de Unicaja, Manuel Azuaga, citado para el 30 de junio.

También, la del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, el día 29 de junio en la subcomisión de Servicios Sociales y demás servicios esenciales; la del director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, convocado para el día 6 de julio en la subcomisión de Reactivación económica y empleo; o las de la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, y la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, para el 7 de julio en la subcomisión de Asuntos de ámbito nacional.

Asimismo, los presidentes de las ocho diputaciones provinciales y los alcaldes de las ocho capitales andaluzas -al margen de los ya referidos de Almería y Cádiz, convocados el próximo lunes- están citados en la subcomisión de Servicios Sociales y demás servicios esenciales los días 26 de junio y 3 de julio.

La comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19 ha incluido en su listado de comparecientes más de un centenar de nombres, que deberían comparecer los días 22, 23, 26, 29 o 30 de junio, y 3, 6 ó 7 de julio, en las citadas cuatro subcomisiones, las de Sanidad y Salud Pública; la de Reactivación económica; la de Políticas sociales y servicios esenciales, y la de Asuntos de ámbito nacional.

El listado fue acordado por PP-A, Ciudadanos y Vox, toda vez que los representantes de PSOE-A y Adelante Andalucía decidieron abandonar los trabajos de la comisión tras la elección como presidente del diputado de Vox Manuel Gavira con el apoyo de PP-A y Ciudadanos (Cs).

La comisión, aprobada en el Pleno de la Cámara andaluza del 6 de mayo -el primero tras el decreto del estado de alarma ante la pandemia del coronavirus y con una presencia reducida de 44 diputados en proporción a cada grupo-, contó con los votos a favor de PP-A, Cs, PSOE-A y Adelante Andalucía, mientras que Vox lo hizo en contra.

Está compuesta por 21 miembros, con cuatro subcomisiones -la de Sanidad y salud pública, la de Reactivación económica, la de Servicios sociales y demás servicios esenciales y la de Medidas de carácter estatal- que cuenta con dos presidencias del PP-A y otras dos de Ciudadanos.