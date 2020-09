Moreno: “Sánchez ha dejado la patata caliente a las administraciones autonómicas. Hemos estado un tanto huérfanos”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, señaló en una entrevista en “Más de Uno” de Onda Cero con Carlos Alsina, en la apertura de temporada desde el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que “el colegio es ahora mismo de los lugares más seguros donde se puede estar”. Moreno, ante la inminente vuelta al colegio, destacó que “incertidumbre tenemos todos” pero “se puede hacer dos cosas: usar políticamente esto para desgastar al gobierno o poner un granito de arena para que funcione razonablemente bien”. El presidente andaluz apuntó también a errores en la estrategia nacional: “Sánchez ha dejado la patata caliente a las administraciones autonómicas. Hemos estado un tanto huérfanos”.

Moreno adelantó que “vamos a abrir y cerrar aulas, lo veremos”, en función de la afección del coronavirus. El presidente andaluz citó informes de diversas áreas que “en agosto” ya “decían que esta generación no podía estar más de seis meses sin ir al colegio”. “Es nuestra obligación intentar poner en marcha” la actividad, indicó. A los padres con dudas, Moreno les señaló que si los menores no van a la escuela “va en contra de los intereses de su propio hijo y existe una obligación legal de 6 a 16 años. No podemos volver atrás”. Juanma Moreno recordó que “la autoridad sanitaria es la que tiene la decisión final (de apertura o no) de colegios”.

El presidente andaluz señaló “errores en la estrategia nacional” para atajar la pandemia. “Sánchez ha dejado la patata caliente a las administraciones autonómicas. Hemos estado un tanto huérfanos”, manifestó. Entre otros aspectos, Moreno se quejó de “la tardanza de la reunión” de coordinación para la vuelta al colegio, el 27 de agosto. “Cuando hay un problema de salud pública, el Estado tiene que mandar”, expuso, en respuesta a las competencias propias de las comunidades como la Educación. “Seguridad plena no existe. Tenemos que convivir con el dichoso virus y eso significa que el mundo no se puede parar”, insistió después.

Sobre el papel de Pablo Casado en la oposición a Pedro Sánchez y el papel de la oposición en Andalucía en general, relató “hemos hecho las cosas desde Andalucía mejor que el Gobierno de la Nación, yo creo que hay más razones para la crítica al Gobierno de la Nación”. No obstante, admitió que “para que el curso funcione es necesario sosiego y también creo que hace falta una gran pacto por la educación. Creo que hace falta más serenidad en todos los ámbitos”.

Moreno también se quejó del “agravio” de Sánchez a los españoles, dado que “ciudadanos de otras comunidades que apoyan a Sánchez -como el País Vasco- en las Cortes tendrán una situación privilegiada”. Andalucía reclama los mismos criterios de déficit que Euskadi.

Sobre el Presupuesto de la Nación, Moreno recomendó “empatizar y tener un mínimo de lealtad institucional” y consideró complicado un acuerdo con el PP debido al “desprecio al líder de la oposición”. Aparte, “hay un elemento de distorsión que es Podemos. Son las antípodas. No nos creemos su modelo, sus recetas. Es sumamente difícil que lleguemos a acuerdos”, admitió.

Pide respetar la presunción de inocencia. Sería un hecho grave. Pero muchas diligencias han quedado en nada y deja un reguero de víctimas de los medios y los políticos. Más prudentes.

Sobre las informaciones que apuntan a que el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy estaba al corriente del supuesto espionaje a Luis Bárcenas, pidió respeto a la presunción de inocencia, aunque admitió que “estas noticias dañan la imagen del partido”.