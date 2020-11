Los accionistas cesan al consejo de Abengoa y su reestructuración queda en el aire

La junta general de accionistas de Abengoa aprobó ayer el cese y reprobación del consejo de administración de la sociedad por su gestión de los acuerdos de reestructuración de deuda que alcanzó con los bancos, con lo que esta operación acordada se queda en el aire. Según informó Abengoa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la junta, en una convocatoria extraordinaria a petición de un grupo de accionistas minoritarios agrupados en AbengoaShares, aprobó todas las propuestas, excepto el punto quinto del orden del día, el del nombramiento de nuevos miembros del consejo de administración, que no se votó por no haber llegado la documentación a tiempo.

AbengoaShares remitió una propuesta de consejo de administración alternativa, dentro de la cual figuraba Marcos de Quinto, ex vicepresidente ejecutivo de The Coca Cola Company y ex portavoz económico del grupo parlamentario de Ciudadanos, para presidir el órgano de gobierno de esta sociedad del grupo Abengoa.

La votación de esta propuesta sí que podría hacerse en la junta que se ha convocado para el 21 de diciembre, en primera convocatoria, o para el 22, en segunda, y para solicitar su inclusión hay un plazo de cinco días a partir de la convocatoria de esa junta.

Las propuestas de AbengoaShares salieron adelante con el apoyo del 66% de los accionistas que participaron o estuvieron representados en la junta extraordinaria, que contó con una participación del 28%. Además, de la reprobación y cese del consejo presidido por Gonzalo Urquijo, la junta de Abengoa aprobó la revocación de la política de remuneraciones al consejo de administración.

Para el grupo de accionistas minoritarios, sería «inaudito» que los consejeros pudieran recibir una retribución muy elevada, en el caso de Urquijo de hasta el 20% de 48 millones de euros en acciones de Abenewco 1, cuando el plan de reestructuración no genera valor al accionista.