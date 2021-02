Andalucía cuestiona que se alcance el 70% de vacunados de cara al verano

Traer el pasado reciente hasta la puerta del futuro va a depender en buena medida de la vacunación contra el coronavirus. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha afirmado a lo largo de una entrevista que le han realizado en RNE que el Gobierno central mantiene el objetivo de inmunizar al 70 por ciento de la población antes de finales del próximo verano, aunque la prioridad «en este momento» es inyectar las dosis cuanto antes a todos los mayores de 80 años, ya que «el mayor factor riesgo asociado a la covid es la edad». Si bien, el presidente del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, ha advertido en el Parlamento autonómico de que, «al actual ritmo de entrega» de vacunas, si éste no se modifica en los próximos meses, «a finales de marzo» sólo habrían recibido las dos dosis necesarias «en torno al 10 por ciento de la población» en Andalucía, lo que estaría muy lejos de ese «gran objetivo» de alcanzar el 70 de cara a los meses estivales.

Moreno ha expuesto en la Cámara que, de acuerdo a la «planificación de febrero», la comunidad podrá contar la próxima semana con «unas 193.000 dosis», una cifra, a su juicio, «clarísimamente insuficiente», dado que, según los cálculos de la Junta, se necesitarían «en torno a 350.000 vacunas semanales», con la vista puesta en el mencionado 70 por ciento y en junio.

Moreno ha vuelto a afear al Gobierno de la Nación que dirige Pedro Sánchez que haya «descargado» la gestión de la pandemia en los territorios y que se haya limitado a una actuación «transportista». El máximo dirigente del Ejecutivo regional ha confirmado que el calendario de vacunación que marcó el Ministerio de Sanidad «se ha ido incumpliendo de manera reiterada por diversas circunstancias» y ha remarcado que Andalucía tiene «capacidad» para suministrar más, como ha demostrado en el caso de la gripe. Por ello, Moreno ha pedido al equipo de Sánchez que «acelere» los trámites para que lleguen cuanto antes.

Por ahora, hoy se ha comenzado a administrar el elemento inmunizador en la región a las personas mayores de 80 años y hasta ayer se habían puesto, en conjunto, 416.039 dosis, según la Junta.

Más allá de esos pinchazos, el presidente ha sostenido en la Cámara que su Gobierno no pierde de vista dos cuestiones fundamentales: «Salvar vidas», de un lado, y «evitar el colapso económico», de otro. En relación a la segunda y ante las críticas de la oposición sobre que haya «dinero de los andaluces» en «los bancos» en mitad de una crisis sanitaria sin precedentes, por el superávit de 2020, Moreno ha anotado que éste no será tal cuando se cierre el ejercicio y se contabilice lo ejecutado en el tramo final. De hecho, el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha afirmado en el mismo Parlamento que el Gobierno andaluz intentará «tender» siempre al equilibrio presupuestario con la idea de no contribuir a dejar en herencia un déficit en las cuentas regionales.