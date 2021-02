La Guardia Civil ha confirmado que la menor de 16 años desaparecida el viernes en Mairena del Aljarafe, una localidad del cinturón metropolitano de Sevilla, está localizada. Según han explicado a LA RAZÓN fuentes de la investigación, Inmaculada Carabe Vela está bajo tutela de la Junta de Andalucía, en un centro de menores, y esta no ha sido la primera ocasión en la que se denuncia su desaparición tras no regresar al centro en el que vive.

Las mismas fuentes han señalado que no ha sido localidad en otro municipio del Aljarafe sevillano, en Sanlúcar la Mayor. No obstante, la denuncia todavía no habría sido retirada por parte del Servicio de Protección de Menores de la Junta, a quien corresponde su guardia y custodia.