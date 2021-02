El Gobierno andaluz descarta que se le pueda imputar la situación de Abengoa con 6.000 millones de deuda

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, señaló que no cree que se le pueda imputar al Gobierno andaluz de PP-A y Cs la responsabilidad de la situación de Abengoa, con una deuda de «casi 6.000 millones de euros», y subrayó que desean y apoyan la viabilidad de la compañía. «Si se habla de 6.000 millones de descuadre en las cuentas de Abengoa, los 20 millones solicitados a la Junta y que no podemos darle por la normativa, no hubiera contribuido prácticamente de ninguna manera a poder mejorar la situación de la empresa», dijo Moreno. De esta manera, confió en que el ICO, el Gobierno, las entidades financieras y la empresa establezcan un plan de viabilidad «serio y que dé futuro a la compañía», mientras, por su lado, subrayó que la Junta estará al lado de Abengoa «en cada cuestión que solicite y puedan atender». A su juicio, Abengoa tiene viabilidad como empresa porque «tiene capacidad, talento y recursos, junto a una oferta muy incorporada a muchos mercados internacionales». No obstante, reconoció que esto va depender «del propio plan de viabilidad de la empresa y de los recursos que pueda disponer».

Desde el Gobierno central, después de que la CNMV haya abierto expediente sancionador a Abengoa y su consejo por no remitir el informe financiero de 2019, la ministra portavoz aseguró que el Ejecutivo español hizo «sus deberes» para ayudar a Abengoa y culpa a la banca y la Junta. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, se mostró «enfadado» ante la falta de intervención en Abengoa y pidió a la Junta explicaciones por el aval. Susana Díaz culpó a Juanma Moreno de “dejar caer” a Abengoa. La CEA pidió agotar todas las vías de ayuda posibles para salvar Abengoa y el empleo que representa en Andalucía. CC OO señaló la «máxima preocupación» por los 3.000 empleados afectados y UGT estará vigilante con el concurso de acreedores.