Marín cree que una prueba de la solidez del Gobierno andaluz es que el PSOE-A no vaya a presentar moción

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Cs), considera que “la prueba evidente de que el Gobierno andaluz es muy fuerte y sólido es que el PSOE no se ha atrevido a mover aquí esa moción de censura como ha hecho en Castilla y León, como ha hecho en la Comunidad de Madrid”. En declaraciones a los periodistas en Huelva, ha indicado que cree que están en “una situación de mucha estabilidad y mucha tranquilidad con un Gobierno, que empezó y sigue en minoría, y que busca los apoyos parlamentarios cuándo es necesario sacar adelante cualquier presupuesto, cualquier proyecto de ley o cualquier iniciativa que realmente necesita de la mayoría absoluta del Parlamento”.

El “número dos” de la Junta se ha mostrado convencido de que la legislatura “finalizará con normalidad, a finales del año 2022 cuando está previsto”. “Sé que muchas veces esto en política puede parecer que no es lo habitual, pero en este caso es el compromiso que tenemos con los andaluces y espero y deseo que se pueda llevar a cabo con total normalidad dentro de las diferencias de todos los proyectos políticos que están representados en el Parlamento”, ha aseverado.

Marín ha insistido en “la colaboración mutua” y ha sostenido que los andaluces no les “perdonarían a ninguno, ni al PSOE, ni a Cs, ni al PP ni a ninguna otra fuerza política”, que se dedicaran a “dar esa pelea y esas confrontaciones y no realmente a buscar soluciones en un momento tan delicado como el que nos encontramos”. ”Ya habrá tiempo de debatir cuando llegue la campaña electoral, ya habrá tiempo de que los ciudadanos andaluces decidan, ahora creo que todas las fuerzas políticas tenemos un interés claro, que realmente salgamos lo antes posible de esta crisis sanitaria, social y económica”, ha dicho.

Cuestionado por las voces del PP que hablan de que son muchos los militantes de Cs que se quieren ir a las filas populares, ha apuntado que “a mí me llegan más gente del PP que se quiere venir a Cs, pero claro entraríamos en ese debate que no conduce a ningún sitio”. ”Yo siempre he pensado que unos son de izquierda y otros son de derecha y que el centro pues está Ciudadanos que es donde tenemos que estar; a partir de ahí, pues lógicamente el PP ya lleva bastante tiempo haciendo una OPA sobre Cs, creo que no le está saliendo bien esa estrategia nacional, y confío en que se den cuenta de que realmente cada uno tenemos nuestro espacio ideológico y nuestras ideas y que desde ese centro político Ciudadanos va defender la suya y siempre vamos a estar abiertos hablar con todo el mundo como hemos hecho aquí y en cualquier lugar de España”, ha defendido.