Teresa Rodríguez denuncia una enmienda del resto de grupos en Andalucía para que no pueda “presentar leyes”

La diputada no adscritas, expulsada de Adelante Andalucía y líder de Anticapitalistas en la comunidad, Teresa Rodríguez denunció que Podemos ha pactado con PP, PSOE y Cs “una enmienda al reglamento para que nosotras 11 -en referencia a los diputados expulsados de Adelante- no podamos presentar leyes en el Parlamento. Hasta ahora lo podíamos hacer por iniciativa colectiva justo de 11″, indicó.

“Con la enmienda en la mano nos prohíben legislar. Es como si a un panadero le prohibieran hacer pan. Teníamos en marcha leyes para: bajar la ratio en las aulas, regular alquileres, dignificar residencias, eliminar privilegios de los altos cargos, proteger la lactancia materna, promover el autoconsumo energético, alejar las casas de apuestas de los centros educativos y juveniles, dignificar los comedores escolares, promover el parto respetado, establecer procedimientos de emergencia social, la ley de transparencia de las titulizaciones hipotecarias...”, explicó la diputada no adscrita.

Teresa Rodríguez denunció lo que denomina “el reglamento del Cortijo”. “No me extraña que nos denegaran la comparecencia de expertos constitucionalistas. No quieren testigos”, señaló, en relación a la petición de que varios expertos comparecieran en la Cámara tras la expulsión de la ex líder de Podemos y otros parlamentarios del grupo de Adelante Andalucía. “Además rompen el principio un diputado un voto y además pueden declarar tránsfuga a cualquier diputado que no les guste, simplemente, sin ningún hecho objetivo, sin romper la disciplina de voto, sin cambiar gobiernos, sin romper mociones de censura en marcha”, criticó Rodríguez.

“Esto se une a otras lindezas del texto original que permitirá a IU quedarse con la asignación de 17 diputados aunque sean solo 6: “siga la pista del dinero”. No tienen más remedio: son profesionales de la política y tienen deudas con la banca”, añadió Teresa Rodríguez.

“Que las derechas y el SOE nos prohíban hacer estas leyes no nos extraña, ellos no las presentarían. Pero que Unidas Podemos vete la posibilidad de cumplir con el programa electoral con el que nos presentamos juntas a las elecciones por pura y dura venganza es inconcebible”, censuró. “Y además, nos excluyen de los “órganos parlamentarios”, según el reglamento no solo la mesa o la junta de portavoces, también las comisiones.... ¡y el pleno!”, dijo.