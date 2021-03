La candidatura de Ávila no acude al congreso del PP de Sevilla y prepara una demanda

La candidatura encabezada por el alcalde de Carmona, Juan Ávila, para la presidencia del PP de Sevilla no acudirá al XV congreso provincial extraordinario que se celebra este sábado con la candidatura única de Virginia Pérez a la reelección como presidenta, después de “intentar acordar hasta el extremo”, y prepara ya la demanda que presentará en los tribunales ante un proceso “fraudulento que no representa al partido ni a sus afiliados”.

En un comunicado, desde la candidatura de Ávila insisten en el “cúmulo de irregularidades que han sido la tónica de este proceso”, mientras que “todos los esfuerzos y cesiones por parte de este candidato han chocado frontalmente con una nula voluntad de negociación por parte de una presidenta que pone sus intereses personales por encima de los afiliados”.

El congreso provincial se cierra este sábado en el Hotel Los Lebreros con la presencia del secretario general del PP, Teodoro García Egea, la secretaria general del PP andaluz, Loles López, y la presidenta electa del PP de Sevilla, Virginia Pérez. Si bien, se da la circunstancia de que el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, no estará presente en el evento, como sí lo hizo en los celebrados hasta ahora, Málaga y Córdoba.

Fuentes populares del entorno de Ávila confirman que este pasado viernes se estuvo negociando hasta “las dos de la madrugada” para intentar alcanzar una lista de integración entre Ávila y Pérez, que contarían con apoyos de la dirección regional y nacional, respectivamente, pero finalmente esto no ha sido posible. De hecho, desde la dirección nacional se ha apunta a Ep que sería Ávila el que no estaría de acuerdo con lo planteado.

Sin embargo, desde la candidatura de Ávila se insiste en que “han sido constantes los esfuerzos y las renuncias que ha estado dispuesto a asumir para llegar a un acuerdo con la otra candidatura con el objetivo de construir un equipo que representara a la mayor parte del PP de Sevilla”, una actitud que “llegó intacta hasta esta misma madrugada”. Pese a ello, señalan que “cualquier intento de acuerdo ha sido torpedeado por la otra candidatura, que ha demostrado no buscar en modo alguno el consenso, sino la ruptura del partido en Sevilla con tal de mantener sus cargos y sillones”. “Todos los esfuerzos y cesiones por parte de este candidato han chocado frontalmente con una nula voluntad de negociación por parte de una presidenta que pone sus intereses personales por encima de los afiliados”, insiste Ávila en su mensaje a los afiliados.

Llegados a un punto de bloqueo, la candidatura del alcalde de Carmona ha optado por no asistir ni participar en el congreso provincial, a la par que ya trabaja con su equipo jurídico para “ejercer todas la iniciativas legales necesarias para defender los derechos de los afiliados del PP de Sevilla, que entendemos han sido vulnerados reiteradamente a lo largo de todo el proceso congresual”. “Hoy el PP de Sevilla no elige presidente ni ejecutiva, tan sólo busca consumar un proceso fraudulento que no representa a nuestro partido ni a sus afiliados”, ha criticado Ávila.

En este contexto, el vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, ha puesto un tuit a primera hora de la mañana en el que señala que “ahora que empieza la Semana Santa no quiero dejar de recordar que con los Judas no se pelea... Ellos se ahorcan solos”.