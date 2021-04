Toni Valero cree que la marca Adelante Andalucía debería “guardarse en el cajón” en las próximas elecciones autonómicas

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha defendido que la marca Adelante Andalucía -con la que Podemos, IU y fuerzas andalucistas concurrieron a las elecciones autonómicas de 2018- “debería guardarse en el cajón” en los próximos comicios andaluces.

Así lo ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press al hilo de la controversia que se ha vivido esta legislatura en torno a la marca de Adelante entre IU y Podemos Andalucía, por un lado, y Anticapitalistas, corriente que se desgajó del partido morado y que lidera Teresa Rodríguez, por otro.

Al respecto, Valero ha señalado que a él le “habría gustado que la marca Adelante Andalucía no hubiese estado emborronada y envuelta en ese ambiente tóxico, porque no es lindo” y porque en torno a ella “hay mucho esfuerzo militante anónimo de personas que se han pateado Andalucía, que siguen haciendo iniciativas en sus municipios bajo esa marca, y que, sin embargo, han visto que ha sido una marca vilipendiada y maltratada”.

Ha agregado que él lamenta “mucho lo que se ha hecho con la marca Adelante Andalucía por el trabajo que encierra detrás”, que es lo que a él le “duele, más allá de si hubiese querido usar más” esa denominación o menos, que “en ese caso ni siquiera he entrado en ese debate”, según ha puntualizado.

El dirigente de IU ha explicado además que “lo que nos dicen los asesores jurídicos es que esa marca de Adelante Andalucía, de querer utilizarse por parte de quienes la han usurpado, podrá ser denunciado, recurrido, y que, por lo tanto, es muy incierto quién puede” usar la misma, pero ha apostillado que él no quiere ponerse “en el plano jurídico”, sino en el “político” y “ético”.

Al respecto, ha reiterado que cree que Adelante Andalucía “o es de todos o no debe ser de nadie”, y ha opinado que “sería un fraude que alguien se presentase con esa marca cuando, de facto, no representa” a la misma “en los ayuntamientos de Andalucía donde ésta existe ni tampoco en el Parlamento andaluz”.

“Sería un claro fraude al electorado”, según ha opinado, para incidir en que la marca Adelante Andalucía “no debería ser usada en este caso en tanto que no refleja ni a quienes la han montado ni a quienes hoy todavía la sostienen, salvo en el caso de que IU y Podemos así lo decidieran”, pero estas dos últimas son dos “fuerzas políticas que en este caso ya hemos manifestado que, lo que no es de todos, que no sea de nadie”, ha añadido.

UNIDAS PODEMOS POR ANDALUCÍA

Asimismo, después de que Podemos e IU decidieran impulsar la marca ‘Unidas Podemos por Andalucía’ en el entorno del pasado 28 de febrero, día de la comunidad autónoma, Toni Valero ha indicado que en las primeras semanas que han transcurrido desde entonces se da una sensación “liberadora, porque se necesitaba” ese movimiento.

“Las bases lo demandaban y los electores un poco esperaban dar un paso adelante” y que “ese proceso político de cambio que experimenta el país también tenga su empuje en Andalucía”, según ha argumentado el líder andaluz de IU, quien ha defendido que “el vector de cambio y el espacio que ha de tejer alianzas, esperanzar, conectar con las querencias, los malestares y también los deseos de la gente es Unidas Podemos y la constelación que rodea Unidas Podemos”.

Preguntado sobre la posibilidad de cambiar la denominación del grupo parlamentario que actualmente integra a diputados de IU, y del que fueron expulsados nueve miembros afines a Teresa Rodríguez, incluida ella misma, ha señalado que “si esa usurpación” de la marca Adelante Andalucía “no se rectifica, tanto IU como Podemos tendrán que poner en valor el capital político que están volcando sus cargos institucionales bajo esa marca y que está en litigio”, y “tomar una decisión en consecuencia, sabiendo que el Parlamento andaluz así lo podría permitir” con la reforma del Reglamento actualmente en tramitación “de aprobarse en los plazos previstos”.

“Y ese será el debate que tenemos que tener” y que, a su juicio, Podemos e IU deberían abordar “seriamente y positivamente”, pero “yo creo que lo primero es que se rectifique la usurpación”, que es “lo que es de sentido común, moralmente esperable y lo que debería ser”, según ha considerado Valero.

CANDIDATURAS

Por otro lado, ha explicado que entre las direcciones de Podemos e IU Andalucía no han hablado “todavía” de cómo se organizaría el proceso de conformación de candidaturas de cara a las próximas elecciones autonómicas, porque “la realidad nos exige hoy toda la atención en problemas inmediatos”, y “entretenernos ahora” en “debates electorales nos iba a distraer de lo que es lo importante”, que es “qué pasa con el proceso de vacunación, qué está pasando con las ayudas que no llegan, con la situación económica y social en nuestra tierra”, según ha enumerado.

“A partir de ahí, creo que hay dos líneas que son las que tienen que marcar esos debates cuando vengan”, y que pasan, por un lado, por “priorizar siempre las fórmulas de consenso sobre las cuales se refuerza ese paraguas común que es Unidas Podemos”, y por ver cómo tanto IU como Podemos “han concurrido en otros procesos electorales y cuáles han sido los procedimientos democráticos y transparentes para elegir a sus candidatos, cuánto han funcionado de bien y, por tanto, por dónde tenemos que transitar”.

Se trata de “hacer una lectura de las experiencias pasadas”, según ha resumido Toni Valero, confiado en que “va a salir un proceso que puede ser ilusionante, que va a dar buenos resultados con buenas candidaturas”.

Ha indicado también que “el perímetro de Unidas Podemos no está cerrado”, sino “abierto, y así tiene que ser”, y en ese sentido ha apostado por “incorporar a más gente, ilusionar a otras fuerzas políticas, otros colectivos, asociaciones, al movimiento civil organizado, para que Unidas Podemos llegue a las elecciones habiendo tejido una red de alianzas fuerte, potente, transformadora, con la capacidad de dar la sorpresa”.

También se ha mostrado partidario de que hubiera “una candidatura unitaria” a la izquierda del PSOE-A en las próximas elecciones andaluzas. “Nosotros trabajaremos para ello”, ha avisado.

Sobre si existiría la posibilidad de integrar al sector de Anticapitalistas en ese espacio, ha comentado que “nosotros no vamos con exclusiones por delante”, pero “no somos ingenuos, y los mensajes que llegan desde ese espacio político no son alentadores” al respecto de esa opción.

Toni Valero ha declarado además que quiere “ganar las próximas elecciones desde Unidas Podemos por Andalucía con el papel que colectivamente se decida que debo jugar” y que “veremos cuál es” cuando “llegue ese momento procesal oportuno”, según ha apostillado.

Se ha mostrado confiado en que “lo que va a primar y va a priorizar la elección de los candidatos” de esta coalición a las próximas andaluzas “va a ser el fortalecimiento del espacio Unidas Podemos por Andalucía, con independencia de la adscripción partidaria” de cada cual.

Por otro lado, sobre la petición que Vox ha trasladado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para que adelante las elecciones andaluzas, previstas inicialmente para 2022, Valero ha sostenido que el partido de Santiago Abascal “está haciendo teatro desde el primer día de legislatura”, y “su alianza con el PP de Andalucía es firme”.

Valero también ha considerado que si Moreno decidiera adelantar elecciones estaría lanzando “un mensaje muy claro” de que “su Gobierno ha sido un fracaso porque no ha podido llegar hasta el final de la legislatura, y tendrá que justificarlo”.

“¿Moreno va a adelantar elecciones cuando mejor le vengan las encuestas, o cuando le venga mejor a la sociedad andaluza?. Esa es la pregunta que tenemos que tener encima de la mesa”, ha reflexionado el líder de IU, que ha opinado que “sería irresponsable” por parte del presidente de la Junta “anteponer sus intereses partidarios a los de la sociedad andaluza”.