José Jurado y David Félix Fernández, ganadores de los Premios Manuel Alvar y Antonio Domínguez Ortiz 2021

El ensayo titulado ‘Soldados y padres. De guerra, memoria y poesía’, de José Jurado Morales ha obtenido el Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2021, mientras que el trabajo titulado ‘Leandro Fernández de Moratín. El ilustrado errante’, de David Félix Fernández Díaz, ha sido galardonado con el Premio de Biografías Antonio Domínguez Ortiz.

Así lo ha decidido el jurado de estos dos galardones, que se entregarán el próximo otoño en Sevilla. Los Premios Manuel Alvar y Antonio Domínguez Ortiz -dotados con 4.000 euros y que conllevan la publicación de la obra ganadora en el sello editorial de la Fundación Lara- son concedidos por la Fundación Cajasol y la Fundación José Manuel Lara, que convocan el certamen en memoria de estas dos personalidades del mundo de la cultura y la investigación.

La reunión y fallo del Jurado -integrado por Nativel Preciado, Antonio Cáceres, Jacobo Cortines, Ignacio F.Garmendia, Alberto González Troyano, Joaquín Pérez-Azaústre e Ismael Yebra- se celebró en la sede de la Fundación Cajasol, indica la Fundación Lara en una nota de prensa.

En la obra premiada en primer lugar, ‘Soldados y padres. De guerra, memoria y poesía’, el jurado destacó que se trata de “un iluminador recorrido que explora las relaciones entre la historia, la memoria y la literatura a través del reflejo de la experiencia de los padres combatientes durante la Guerra Civil -soldados de uno u otro bando- en la obra de nueve poetas españoles que se han servido de los recuerdos heredados para indagar en la propia identidad, abordando las afinidades o los desacuerdos, los traumas o las enseñanzas recibidas, las motivaciones y el modo en que dejan traslucir tanto la biografía familiar como la realidad española, desde una perspectiva humana y alejada de la ideología”.

El autor de este trabajo, profesor la Universidad de Cádiz, reconstruye la participación de los padres de varios escritores como soldados en la Guerra Civil española de 1936 con el propósito de abordar unas relaciones paternofiliales que comprenden, tanto la admiración personal y la afinidad temperamental, como el desapego afectivo y el conflicto ideológico. En síntesis, relata el recuerdo que algunos escritores guardan de sus padres y de aquello que estos les contaron de sus vivencias en las trincheras.

El autor habla de padres e hijos, de guerra y poesía, de España y sus escritores, de pasado y presente, de memoria colectiva e identidad personal, a partir de los recuerdos familiares de Joan Margarit, Jane Durán, Jorge Urrutia, Jacobo Cortines, Miguel d’Ors, Pere Rovira, Andrés Trapiello, Antonio Jiménez Millán y Julio Llamazares.

José Jurado Morales es Doctor en Filología Hispánica y Catedrático de Literatura Española en la Universidad de Cádiz, donde dirige el Grupo de Investigación ‘Estudios de Literatura Española Contemporánea’ y el ‘Seminario de Literatura Actual’ y donde coordina el proyecto y la página web ‘Literatura Andaluza en Red’. Asimismo, forma parte del grupo ‘Poesco’, que tiene por objeto la investigación de la poesía española contemporánea. En síntesis, su campo de trabajo se enfoca en la literatura española de los siglos XX y XXI, cuestión sobre la que ha participado en varios proyectos de I + D + I del Ministerio y sobre la que ha dado a conocer artículos en revistas especializadas europeas y americanas.

En su carrera como docente e investigador ha impartido clases y conferencias en universidades e instituciones españolas, europeas y estadounidenses. Una de sus líneas de investigación está centrada en la literatura española de posguerra, época sobre la que ha publicado las monografías ‘Del testimonio al intimismo. Los cuentos de Carmen Martín Gaite’ (Universidad de Cádiz, 2001), ‘La trayectoria narrativa de Carmen Martín Gaite’ (Gredos, 2003), ‘Las razones éticas del realismo. Revista Española (1953-1954) en la literatura del medio siglo’ (Renacimiento, 2012) y ‘Carmen Martín Gaite, el juego de la vida y la literatura’ (Visor, 2018).

Otros libros suyos están dedicados a Rafael Alberti, Gerardo Diego, la literatura y la radio, las revistas literarias del siglo XX, poetas iniciados en la posguerra (como Ángel García López, Rafael Guillén, Fernando Quiñones y María Victoria Atencia) y escritores actuales (como Eduardo Mendicutti, Ana Rossetti, Felipe Benítez Reyes y Antonio Jiménez Millán).

En el caso de ‘Leandro Fernández de Moratín. El ilustrado errante’, se trata de “una oportuna y definitiva semblanza de uno de los grandes autores de la edad neoclásica y figura clave de la Ilustración española, que actualiza los datos aportados por anteriores aproximaciones y traza un retrato de conjunto en el que la vida del escritor y dramaturgo es apresada desde dentro, en diálogo con el contexto histórico y la obra literaria, incluidos el diario y la correspondencia donde Moratín muestra una faceta más íntima, menos sujeta a las posiciones doctrinales características de su tiempo, que complementa y amplía lo que conocemos por su trayectoria pública”, indica el acta del jurado.

Moratín (Madrid, 1760-París, 1828) ha sido tradicionalmente una especie de sinónimo de un teatro de corte neoclásico homogéneo, ordenado y sin fisuras. No obstante, su vida que, según Benito Pérez Galdós “es tan interesante como sus obras”, sigue siendo todavía un rompecabezas por ensamblar. A partir de sus cartas, diarios y escritos no literarios, en esta biografía se proyecta su persona a la luz del devenir histórico, político y literario de su tiempo. Se ofrece así al lector la narrativa vital de una figura que reverbera de forma singular en el período de entre siglos.

David Félix Fernández Díaz (Barcelona, 1975) es Licenciado en Filología Inglesa (Universitat Rovira i Virgili, 2004) y Doctor en Filología Hispánica (University of Virginia, 2013 (EUA); equivalencia del mismo título por la Universitat de Barcelona, 2017). Ha desempeñado su actividad científica y docente primero como profesor ayudante Doctor en Filología Hispánica en la University of Virginia’s College at Wise (Virginia, EUA) (2013-2016) y posteriormente en Lake Forest College (Illinois, EUA) (2016-2021).

En los más de diez años que ha ejercido como profesor de universidad, ha impartido cursos de lengua y literatura española e hispanoamericana, historia y cultura de España y de Latinoamérica. Sus artículos y reseñas han aparecido en Celestinesca, Romance Notes o Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, entre otras. Es autor del libro ‘Hermógenes contra Talía. Moratín en el teatro español (1828-1928)’ (Iberoamericana/Vervuert, 2015).

Las dos obras premiadas se publicarán en el otoño de 2021 y los ganadores recibirán sus respectivos galardones en el transcurso de una velada literaria que se celebrará también próximamente.