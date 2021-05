Marín atribuye a “un cúmulo de errores durante mucho tiempo” el resultado de Cs el 4M

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador autonómico de Cs, Juan Marín, ha advertido este viernes de “un cúmulo de errores durante mucho tiempo” ante el resultado de Ciudadanos en las últimas elecciones en la comunidad de Madrid el 4M. “Hemos pillado una mala racha y no salimos todavía”, ha subrayado.

Preguntado en una entrevista en Onda Cero sobre la salida de Cs de la asamblea madrileña y la pérdida 26 escaños, Marín ha apuntado que habría que valorar “qué no ha hecho el partido para tener esa confianza” del electorado. “Supongo que ha sido un cúmulo de muchos errores durante mucho tiempo. Hay veces que juegas bien el partido pero no terminas ganando”, ha apuntado, según ha recogido Ep.

“La política es así. No conectas con el electorado o no te da tiempo. Edmundo Val ha sido un candidato casi perfecto. Es difícil afrontar las elecciones como lo ha hecho él y su equipo”, ha indicado Marín, quien ha llamado a “volver a trabajar” porque el Gobierno saliente de estas elecciones es de “transición durante un año y medio”.

Marín también ha considerado posible que la relación entre la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), con el ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado (Cs) haya afectado en el mal resultado del partido. “Las relaciones entre personas son muy importantes en un Gobierno de coalición. No es fácil, pero con empatía, si eres capaz de hablar sobre todos los temas, se soluciona. En Madrid no era posible. Ignacio e Isabel no congeniaban mucho”, ha reconocido, para señalar que “nos ha faltado quizás mucha comunicación”.

En referencia al liderazgo de Inés Arrimadas en el partido naranja, Marín se ha mostrado “convencido” de que debe seguir siendo así. “Inés es sin duda la persona que tiene que hacerlo y los del alrededor ayudarle”, ha insistido, además de animar “buscar soluciones para rehacer el equipo”.

Preguntado sobre si las declaraciones del que fuera presidente de Ciudadanos Albert Rivera han podido influir de forma negativa en los resultados en Madrid, Marín ha recordado que Rivera es un “ciudadano libre” y está “feliz” haciendo lo que le gusta después de 15 años en la política.

Por último, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los andaluces señalando que el Gobierno andaluz es estable y se hacen “las cosas modestamente bien”. “Las elecciones serán en 2022 y hasta entonces nos seguiremos ocupando de los problemas de los andaluces”, ha concluido.

El turismo, en recuperación

En cuanto a la relación de medidas que anunció este pasado jueves el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una nueva etapa en la pandemia del coronavirus, Marín se ha mostrado optimista, hasta el punto de que este año se podría recuperar “casi el 40% de lo perdido en un solo año” en materia turística y con la esperanza de que “la situación sanitaria siga en la senda a la baja de ahora”. Para esto, ha vuelto a reclamar al Gobierno central “más vacunas”.

Además, ha criticado “la falta de interés” del Gobierno central para prever la salida del estado de alarma. “Se lo pedimos las 17 comunidades, no lo ha hecho y nos deja en situación de cierta indefensión para preservar la salud y hacerla compatible con la actividad productiva”.

Por último, aunque no se vuelva a establecer el toque de queda por la tendencia a la baja de contagios, sí ha pedido prudencia a los ciudadanos. “Hay que hacer lo que hacemos pero sin excesos. No nos confiemos”, ha solicitado.