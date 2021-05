Pasión Vega: “Estoy preparando un nuevo disco y tengo muchos trabajos en mente”

Pasión Vega plasma su manera de vivir –lo mejor y lo peor– en “Todo lo que tengo”, su último trabajo con el que deleitará hoy a los asistentes del Teatro Circo Price de Madrid, en el marco de la VII edición de Inverfest. La artista vuelve al escenario, tras unos meses en el que el sector cultural ha estado paralizado por la crisis sanitaria, en un concierto en el que proyectará su eco interior a través de un repertorio en el que la cantante realiza un viaje hacía la música y la cultura iberoamericana sin abandonar su esencia.

Tu último trabajo es “Todo lo que tengo”, un viaje que hacía el folclore latinoamericano. ¿Qué significa este nombre?

El título de un disco puede sugerir muchísimas cosas. En este caso, es una canción con una letra de Jorge Marazu. Es un título que implica expresar todo lo que una es a través de su música. En ese sentido, siempre apuesto por la sinceridad e ir a pecho descubierto. Es un ramillete de canciones que a nivel tanto musical como de letras, textos y mensajes, son muy yo. Además, es un disco escrito por otros compositores hecho como un traje a medida que contiene esa esencia mía y esa forma de entender la poesía, el amor y todo lo que hay dentro de esto disco. También, implica ese retorno a las raíces que están en la música iberoamericana que durante tantísimos siglos hemos estado compartiendo. Ritmos, instrumentos e incluso coplas. Es un disco que expresa un viaje muy amplio, sonoro y personal.

¿Qué has descubierto al emprender este viaje?

Descubres que realmente una no sabe nada. He descubierto que la música iberoamericana es infinita y querer plasmar todos estos colores en un cuadro –este disco (sonríe)– es muy difícil, pero creo que hemos conseguido un cuadro con muchos coloridos en el que se encuentran buena parte de esos ritmos, instrumentos y músicos muy importantes de toda Latinoamérica. Se trataba mostrar la profundidad de una música que está muy viva y a esas nuevas generaciones de compositores que están aportando tanto al panorama musical actual.

Entre esos colores nos encontramos con la bachata o el danzonete, pero también con tu esencia flamenca y la copla.

De eso va la fusión y el mestizaje. De no dejar de ser uno mismo, pero poder interpretar canciones que vienen de otros lugares. Ha sido una comunión constante con músicos como Eloy Zúñiga o el mismo Gustavo Guerrero, productor de este disco. Ha sido compartir una fiesta, la amistad, ese amor por la música y esas raíces que están ahí, que son las mismas. Ha sido un reencuentro con mis raíces y no me he tenido que disfrazar de nada en ningún momento.

¿Ha tenido algo que ver Andalucía con ese interés por los ritmos de Latinoamérica?

Imagínate. El habla ya en sí es un vehículo maravilloso para poder transmitir todo esto. Desconocemos muchísimo del origen de nuestra música y, por supuesto, que el sur es fundamental. Siempre se ha hablado de que el Caribe musical se extiende hasta Andalucía. Esto no me lo he inventado yo, esto viene de siglos (se ríe).

¿Qué es lo que más te inspira?

La vida. Las cosas reales. Al final, entre el arte y la vida no hay diferencias. Es lo mismo, solo que cuando uno sube al escenario lo embellece de alguna manera. Los pequeños detalles y el amor.

Hoy podremos verte en el Teatro Circo Price en la VII edición de Inverfest.

El Teatro Circo Price es un lugar muy especial para hacer música y todo tipo de cultura. Lo hago con toda la ilusión del mundo de volver a Madrid y comenzar de nuevo después de tres meses sin tener contacto con el público.

¿Cómo te sientes al compartir cartel con autores de géneros tan diferentes?

Me encanta, me parece que es un cartel muy interesante para todos los públicos y que está, sobre todo, hecho con muchísimo cariño y cuidado en los tiempos que corren. También participé en el homenaje a Carlos Cano en el Teatro Circo Price. Fue una maravilla y ahora me toca a mi solita (se ríe). Estoy muy feliz y con muchísimas ganas de darlo todo y abrazar al público con mi voz y con mi música.

¿Crees que es posible llegar a ese público juvenil que parece más centrado en la música comercial?

Cuando una va cumpliendo edad es más difícil que te marquen el camino, pero cuando somos jóvenes las nuevas tecnologías o las redes sociales nos dicen a todos lo que debemos consumir y es muy difícil que los jóvenes no se sientan llevados por la “moda”. Creo que cuando una va cumpliendo edad va teniendo un criterio, elige y descubre lo que verdaderamente le gusta. Yo era la rara a los 15 años (se ríe). A esta edad, a mí me gustaban Joan Manuel Serrat, Sabina o Imperio Argentina.

No te marcan el camino, ¿cuál es la clave del éxito para mantener una carrera musical como la tuya?

El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten día tras día. No hay otra. Además, lo que hagas tiene que ser una pasión. Para mí, la música, el canto y estar con el público en directo es una devoción. Hay que estar enamorado de lo que uno hace, no parar en ningún momento y hacerlo con mucha honestidad y pulcritud. Aunque la perfección no existe y no creo que sea lo más importante en esta profesión, pero hay que tender a ello. Hay que buscarla.

Supongo que has tenido que cancelar y aplazar conciertos en estos últimos meses. ¿Cómo ves la situación ahora?

Creo que ahora es cuando comienza la reapertura. En verano se puede cantar al aire libre, lo que facilita que los aforos sean más grandes… Yo creo que poco a poco, en cuanto en el verano haya un mayor número de personas vacunadas, comenzará a haber cierta tranquilidad, aunque tenemos que seguir cuidándonos. Lo necesitamos, este sector ha estado muy castigado con esta crisis y creo que estamos empezando arrancar. Esperamos que podamos seguir, tener un buen verano y una buena temporada. Después de Madrid, vamos a Torrevieja, Sevilla y Vejer. Iremos confirmando más fechas. Además, estoy preparando disco para la temporada nueva y con muchos trabajos en mente.