Pedro Pacheco pide el indulto para su condena de inhabilitación

El ex alcalde de Jerez de la Frontera, Pedro Pacheco, ha solicitado el indulto, especialmente para que quede anulada la pena de inhabilitación que le queda por cumplir, de unos 25 años, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

Manuel Hortas, letrado de Pedro Pacheco, no ha podido confirmar si esta solicitud guarda relación con que el ex líder andalucista, actualmente en libertad condicional, tenga alguna intención de regresar a la política activa o poder optar a un cargo público, como señala La Voz de Cádiz, que ha adelantado la noticia.

“No voy a hacer ningún tipo de declaración”, ha respondido a través de un mensaje de teléfono a Efe el propio Pacheco, tras insistir en que él “nunca” se ha ido de la política.

Según su abogado, a Pedro Pacheco le queda aproximadamente un año para liquidar la pena de prisión por la que en octubre de 2014 ingresó en el centro penitenciario de Puerto III.

Pero cumplirá este tiempo en régimen de tercer grado o libertad condicional que obtuvo en abril de 2018.

Una vez liquidada esta pena de prisión, le quedaría por cumplir unos 25 de los 30 años de inhabilitación que ha sumado en sus diversas condenas, una situación que “debe pesar como una losa” en su ánimo, según ha comentado su abogado.

Pedro Pacheco solicitó por ello a comienzos de este año el indulto al Ministerio de Justicia.

El proceso está ahora a la espera del informe del tribunal sentenciador, según el letrado.

En su solicitud el que fuera alcalde de Jerez entre 1979 y 2003 sostiene que ninguno de los casos por los que ha sido condenado ha implicado menoscabo o perjuicio para la administración pública y que la única de las sentencias que le obliga a pagar una cantidad de dinero ya ha sido satisfecha.

Se trata de la sentencia de cinco años y medio de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo por falsedad documental, prevaricación y malversación en la contratación en 2005 de dos políticos del Partido Socialista de Andalucía como asesores de diferentes empresas municipales de Jerez de la Frontera, el caso por el que fue condenado a su mayor pena de prisión y por el que ingresó en prisión.

Su solicitud insiste en que ninguno de los hechos por los que ha sido condenado han supuesto un enriquecimiento ilícito de Pedro Pacheco y que el ex alcalde “ha asumido sus errores y fallos”.

A la espera de que el Gobierno resuelva sobre la que es la segunda petición de indulto de Pedro Pacheco, el ex líder andalucista, de 72 años, ha dejado en alguna entrevista entreabierta la puerta a regresar a la política de su ciudad.

“Hombre, ya que he pasado esos años en prisión, que me quiten la incompatibilidad, porque no me he llevado un duro y podría aplicar toda mi experiencia como concejal de Jerez, que me gustaría. Me encanta Jerez”, comentaba en una entrevista hace dos años con La Voz de Cádiz.

En otra también confesaba que le gustaría volver a la política por le “encanta” y, entre risas, aventuraba que pediría que le indultasen “para presentarme como alcalde”.