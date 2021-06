El pacto entra en fase de dientes de sierra: Vox apoyará la ley antifraude del Gobierno andaluz

La curva de incidencia de las relaciones entre Vox y el Gobierno de Juanma Moreno ha entrado de lleno en una fase de dientes de sierra. Al varapalo de la abstención del partido de Abascal frente a la enmienda de Adelante –reeditando de facto «la pinza» que obligó a adelantar comicios a Chaves en 1996– para tumbar la ley del suelo y el anuncio de que no apoyarán en lectura única la ley de salud pública, sucedió la negativa a apoyar una comisión de investigación sobre los contratos exprés de la Junta por el coronavirus y el anuncio ahora de que la formación de derecha extrema sí apoyará la ley antifraude. El portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, argumentó que «gran parte del articulado» tiene su firma tras aceptarse enmiendas. De su lado, la Junta ha incorporado –y así lo reiteró la consejera de Empleo, Rocío Blanco– las propuestas de Vox para el reparto de los 1.109 millones del Gobierno para autónomos y pymes. El Ejecutivo andaluz también destinará 13 millones en ayudas a feriantes. Lo próximo que llevará Vox al Parlamento es la retirada de las subvenciones a «asociaciones ideológicas de la mal llamada violencia machista». El portavoz andaluz, Elías Bendodo, por su parte, dio por «zanjado» el debate «interesado» del adelanto electoral, recalcando que la fecha «elegida» es finales de 2022, el plazo máximo para agotar la legislatura.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo

El portavoz parlamentario de Vox señaló que ha habido un «cambio desde la pasada semana»: el Gobierno andaluz es «proactivo a la hora del cumplimiento de los acuerdos que tiene suscritos con Vox». Si la Junta cumple lo acordado, dijo, «nosotros seguiremos trasladando este mensaje de responsabilidad y de utilidad que venimos haciendo desde casi 30 meses». Vox aseguró que hasta ahora el Gobierno andaluz no estaba cumpliendo lo acordado con Vox ni en el pacto de investidura ni en los acuerdos presupuestarios y si el Ejecutivo «no cumple con los acuerdos es inestable» porque no contará con el apoyo de Vox. Pese a los «incumplimientos» que ahora denuncia Vox tras el cambio de portavoz parlamentario y la llamada a rebato de la dirección nacional para forzar un adelanto, el partido en Andalucía ha venido apoyando los distintos presupuestos y varias rebajas fiscales, amagando siempre con no apoyar a la Junta pero rubricando los apoyos sin mayores consecuencias. El Gobierno andaluz volverá a hablar con Vox para que respalde la ley del suelo.

Por su parte, el candidato a las primarias del PSOE-A Juan Espadas reclamó al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que explique en sede parlamentaria «qué apoyos tiene en la Cámara para continuar con la legislatura ante las amenazas y las hipotecas de la extrema derecha» y «si hay algún acuerdo con Vox que se esté ocultando a la ciudadanía». La candidata a las primarias Susana Díaz afeó al PP que «esté blanqueando a la ultraderecha» y descartó pactos con el Gobierno de PP y Cs. Al respecto y sobre la petición de una moción de confianza por parte de Espadas, Vox se sorprendió del intento de la Junta de «preferir alinearse con los socialista y con los comunistas antes de cumplir lo acordado con este grupo».

El debate del adelanto trasciende a Andalucía. El líder del PP Pablo Casado señaló que el Gobierno de Moreno es «estable» y pidió que prevalezca el interés de los andaluces al electoral. La líder de Cs, Inés Arrimadas, defendió que Andalucía necesita otra legislatura más del «Gobierno del cambio, como mínimo» y Vox no logrará «derribarlo».