Toscano a Susana Díaz: «El que se va de Sevilla pierde la silla»

La política para algunos es un oficio que no se ejerce, se respira. Se puede decir que es el caso del alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Toscano, un histórico del PSOE andaluz, para quien el argumento empleado en la campaña de las primarias del partido por Susana Díaz, ex presidenta de la Junta y secretaria general de la formación, de que la quieren sustituir «por ser una mujer» tiene un agujero. Lo ha masticado y traslada a LA RAZÓN que «a ella no la ha quitado nadie», sino que es una derivada acarreada de «una decisión legítima que adoptó en un momento determinado». Se explica: «Desde jovencita ha ido subiendo, escalando, se le quedó chica Andalucía y el 1 de octubre de 2016 organizó el asalto al partido para ser presidenta de España, ésa es la clave. No lo consiguió y se tuvo que quedar con lo que tenía y como era presidenta no hubo posibilidad de primarias porque la norma dice que a los presidentes se les respeta. Fue de nuevo candidata, pero perdió medio millón de votos y no consiguió gobernar», resume. Toscano tiene claro que la causa es que «la gente percibió que no quería seguir siendo presidenta de Andalucía y eso provocó una desafección hacia ella y hacia el partido» que hizo que se quedara por el camino «un caudal tremendo» de sufragios, que «se recuperó al poco tiempo en las elecciones municipales y generales», matiza. Por tanto, ve «normal» que ahora «muchos militantes piensen que no es la persona idónea para esa responsabilidad», sin que ello signifique que «tengan nada contra ella».

«El partido es muy grande –desliza– y las responsabilidades son muchas, puede ocupar otra, pero no la de ser cabeza de cartel para algo de lo que voluntariamente se ha querido apartar». Sobre el hecho de que haya compañeros de siglas que perdieron elecciones y a los que no se les ha impedido esa posibilidad, como reitera Díaz, replica que «la gran diferencia» es que «ninguno quiso irse de su comunidad», mientras la socialista «puso en crisis a todo el partido para ser ella la posible presidenta de España y se entregó a los poderes fácticos del país», asesta palabras afiladas. Y continúa: «No le salió la jugada y tuvo que volver a su sitio, pero la gente, a la que le molesta mucho ser segundo plato, tomó nota. Jugó muy fuerte y como no acabó bien, quiso recuperar la silla olvidando que, nunca mejor dicho, el que se va de Sevilla pierde la silla y es muy difícil recuperarla», condensa.

Toscano apuesta en la carrera de las primarias por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas. Desde el entorno de éste trasladan que a medida que avanza la campaña, el respaldo al aspirante «sube claramente por encima del de Díaz», según los números que manejan, gracias en buena medida a que se van sumando «sanchistas» que «tenían dudas». Fuentes de ese ala admiten que sobrevuela una idea «por encima» de los contrincantes de las primarias. «El partido no está para tirar cohetes», avisan, dado que, «cuando se gobierna, es lógico que haya momentos agradables y otros difíciles». Y añaden que para «el proyecto socialista que ahora mismo sustenta Sánchez, una victoria de Susana sería un palo». «Pero ella es tan antisocialista –cosen– que no le importa ponerlo en juego», lanzan.

En ese contexto, instan al tercer contrincante, Luis Ángel Hierro, a evaluar «antes del día 13 –jornada en la que votarán–, si sus acciones valen algo o no». Desde la candidatura de éste critican que los partidarios del regidor «estén enviando a todos los cargos públicos a las agrupaciones a decir que hagan lo que les transmitan sus secretarios generales, que están mejor informados. Están desatados», lamentan. Del lado de Díaz apuntan que «ya se verá» cuál es el respaldo que se incrementa. Hoy la fase de campaña del proceso de elección orgánico llegará al ecuador y sus protagonistas seguirán a la caza de indecisos.