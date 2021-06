Buscan a una joven a la que se perdió la pista tras ir a casa de su ex pareja en un municipio de Sevilla

Una joven de 17 años llamada Rocío Caíz desapareció el pasado jueves en Martín de la Jara, en Sevilla. Pasó la noche en casa de su ex pareja en Estepa, a 28 kilómetros, y fue este, según ha recogido Efe, el que avisó a la familia de su desaparición, tras hablar con la madre de la joven la mañana del viernes siguiente.

Fuentes de la familia han explicado que la menor y el joven llevaban separados cuatro meses, desde el nacimiento del hijo de ambos, y desde entonces la desaparecida estaba viviendo en casa de sus padres en Martín de la Jara. Sin embargo, el jueves, Rocío le dijo a su madre que quería recuperar algunos enseres que tenía en casa de su ex novio, como un carrito de bebé, aunque la madre le apuntó que podrían ir más adelante a buscarlo, pero la ex pareja le envió un taxi en el que la joven se fue a Estepa la tarde del 3 de junio.

Una vez en casa de su ex novio, le envió un mensaje a la madre para comunicarle que pasaría la noche con él, pero cuando aquella no la localizó el viernes por la mañana llamó al joven, quien le trasladó que cuando se había levantado ella ya no estaba en la casa. La Guardia Civil ya ha interrogado a la ex pareja de la joven y ha cotejado su versión con las declaraciones de la familia. De acuerdo a lo recogido por Efe, los agentes están a la espera del informe del teléfono móvil de Rocío para saber qué movimientos realizó desde su desaparición.

De otro lado, la hermana de la joven vecina de Martín de la Jara ha advertido de que es «falso» un mensaje supuestamente enviado por la propia menor que le habría llegado a la familia por WhatsApp y por Facebook informando de que se ha marchado a otra región con un hombre. Ha aseverado a Europa Press que Rocío no abandonaría a su hijo de cuatro meses, al que «ama con locura», ni se hubiera ido sólo «con lo puesto».