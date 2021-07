Las auditorías contratadas por la Junta confirman la existencia de “una superestructura administrativa paralela”

Los 6.000 folios de las 54 auditorías que empresas consultoras privadas han realizado para el Gobierno andaluz sobre los entes instrumentales de la Junta confirman que las “sospechas” de que “había un sector instrumental desproporcionado, poco operativo, lleno de duplicidades y de gastos innecesarios” era “una realidad”, según ha aseverado el vicepresidente del Ejecutivo regional, Juan Marín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de hoy.

Las auditorías, recogidas en el acuerdo que PP y Ciudadanos (Cs) rubricaron para que pudiera empezar a andar la legislatura y que han puesto la lupa en agencias, fundaciones, consorcios o sociedades mercantiles, ponen “el punto y final” a un “entramado” y a una “maraña burocrática” vinculada a “una red clientelar”, de acuerdo a lo expresado por Marín.

Entre las conclusiones “más relevantes” del trabajo de análisis, el vicepresidente andaluz ha colocado que los gobiernos socialistas que precedieron al actual desarrollaron “una superestructura administrativa paralela en torno a la propia estructura de la Junta” y que dentro de esa red “hay duplicidades de funciones y competencias” entre entes y entre éstos y las consejerías.

Se han detectado, asimismo, “deficiencias en la gestión” que habrían provocado, por ejemplo, que, en relación a la agencia IDEA, se hayan tenido que “descertificar hasta 7,8 millones de fondos Feder por irregularidades en los gastos”, o la “alta morosidad” de Soprea. Las auditorias reflejan además “problemas de competencias del personal” y la existencia de “66 convenios colectivos diferentes, 43 propios y 23 sectoriales”. En este punto, resulta “especialmente llamativo”, para Marín, el caso del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), con 14 convenios de ese tipo. En ese bloque, el “número dos” del Gobierno autonómico ha apuntado también a “sobresueldos”, a salarios “por encima del mercado” y a que empleados con una teórica misma función cobraran distinto, hasta el punto de que un administrativo podría percibir de 16.000 euros por hacer su función y otro 48.000 sólo por estar en otro hueco de la llamada “Administración paralela”.

Para implantar las recomendaciones plasmadas en estas auditorías se ha armado un plan de mejora y simplificación del sector público empresarial y se sacó a licitación un contrato de consultoría, paralizado de momento por un recurso. “Hemos heredado una Administración pública llena de trampas urdidas durante 37 años y una red clientelar perfectamente tejida, una maraña que va a costar mucho trabajo deshacer del todo”, ha aseverado Marín. De hecho, ha apuntado que completar el proceso podría prolongarse incluso más allá de una segunda legislatura de este Gobierno.

No les va a “temblar el pulso”, ha dicho, a la hora de “poner o no personal en la calle”, disolver entes, reimpulsar otros que ahora no sean viables por falta de liquidez o poner en conocimiento de la autoridad competente ciertas irregularidades.

Por último, el vicepresidente ha adelantado que quieren que “este tema se debata en un grupo de trabajo en el Parlamento de Andalucía para evaluar el alcance de las auditorías”, por lo que PP y Cs propondrán la creación de una comisión con ese fin.

