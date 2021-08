Teresa Rodríguez acusa a IU y Podemos de estar “en clave de purga” en Sevilla, Jerez o Huelva

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha reafirmado su apuesta por esta marca tras la asamblea constituyente o de refundación que celebró el pasado 26 de junio en Granada, y se ha desmarcado del “ataque sistemático” que, en su opinión, mantienen “IU y Podemos” hacia la fuerza política que ella abandera, que integra a anticapitalistas y formaciones andalucistas.

“Nosotros estamos en clave de no enfrentamiento”, ha aseverado Teresa Rodríguez, quien en declaraciones a Europa Press ha recordado el “dicho popular que dice que dos no se pelean si uno no quiere, y nosotros no queremos”, según ha remarcado antes de lamentar que desde Unidas Podemos “sigan en clave de purga”, como “están haciendo en los municipios expulsando a concejales de Adelante Andalucía que se presentaron” bajo esa marca y que “siguen teniendo el respaldo de Adelante Andalucía como partido y coalición”.

“Ellos -en referencia a Unidas Podemos- están expulsando” a concejales de Adelante “de los grupos municipales en Sevilla, Jerez o Huelva”, según ha citado, y “están en clave de purga, pero nosotros estamos en clave de construcción, y vamos a ignorar el conflicto y a resolver las situaciones tal como se vayan dando”.

De igual modo, Teresa Rodríguez ha aseverado que en Adelante Andalucía “no tenemos ninguna inseguridad sobre el uso de la marca, absolutamente ninguna, ni desde el punto de vista ético ni jurídico, por lo que vamos hacia adelante, a construir esa fuerza política de obediencia andaluza que ellos -Podemos e IU- no quisieron construir en su momento, y a construir esa organización que ponga sobre la mesa cambios reales, y que no quiera ser muleta de nadie, sino agente autónomo de las mayorías sociales en Andalucía”.

Se trata de actuar “desde Andalucía sin tener que esperar las decisiones de nadie en Madrid para reivindicarnos y poner sobre la mesa nuestras legítimas demandas”, según ha abundado Teresa Rodríguez para apostillar que “quien esté en clave de purga creo que pierde, y que, además, hace un flaco favor a la unidad de la izquierda tan cacareada”.

De igual modo, sobre el recurso de amparo que los diputados expulsados del grupo de Adelante Andalucía --ahora denominado Unidas Podemos por Andalucía-- elevaron al Tribunal Constitucional (TC) contra dicha exclusión ha comentado que “nos gustaría” que dicha instancia “resolviera lo antes posible, pero me temo que la decisión sea tardía, y nuestros derechos se vean conculcados de forma irremediable porque venga una resolución que sea posterior” al fin de la legislatura, según ha reconocido.

ADELANTE ANDALUCÍA, “EN CLAVE DE CRECIMIENTO”

Teresa Rodríguez ha explicado que los “siguientes pasos” que tienen previsto dar desde Adelante Andalucía pasan por su “crecimiento en el territorio”, y al respecto ha puesto de relieve que “de forma diaria” están recibiendo “nuevas inscripciones de gente que quiere construir asambleas de Adelante Andalucía en sus comarcas y municipios”.

“Por tanto, estamos en clave de crecimiento y de implantación territorial, y en clave de perfeccionamiento de nuestro programa para Andalucía, de diálogo con otras fuerzas políticas para establecer alianzas”, también con organizaciones “sociales” de la comunidad autónoma, según ha abundado la portavoz de Adelante, quien ha avanzado que “en septiembre empezaremos con una gira andaluza en la que nos veremos con los agentes activos del territorio andaluz que están proponiendo alternativas viables, reales y deseables para una Andalucía distinta que garantice el futuro de nuestros hijos y nietos”.

Teresa Rodríguez ha explicado que, tras su “asamblea constituyente” del 26 de junio, en Adelante Andalucía ya cuentan con “una dirección, una estructura territorial con presencia en todas las provincias, más de 25 asambleas comarcales funcionando de forma regular en sus territorios, y un método para elegir listas”.

En ese sentido, ha puntualizado que “en el momento en que se convoquen elecciones será cuando ese protocolo, ese mecanismo que hemos aprobado asambleariamente, se ponga en marcha para elegir las mejores listas que podamos ofrecer a la ciudadanía andaluza en cada una de nuestras ocho provincias, tanto para las elecciones andaluzas como generales y europeas”.

Y es que, según ha continuado, entre las ideas “fundacionales” de Adelante Andalucía figuran “la voluntad de tener una voz propia, andaluza, en todas las instituciones, en todas las instancias donde se debaten políticas que nos afectan”, por lo que sus listas “van a presentarse a todas las instancias con el único objetivo de defender a las mayorías sociales en Andalucía en clave de solidaridad con las mayorías sociales del resto del país y de Europa, pero con voz propia y con obediencia andaluza, sin tener que estar a expensa de las decisiones de los partidos de Madrid”, ha insistido.

SIN DECISIÓN TOMADA ACERCA DE SU POSIBLE CANDIDATURA

A la pregunta de si prevé presentarse a las próximas elecciones andaluzas desde las candidaturas de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez ha apuntado que es “una decisión que tendremos que tomar más adelante, cuando se convoquen elecciones, en función de los candidatos que tengamos y de las decisiones que la organización a través de sus órganos tome, sobre cuáles son las mejores listas a ofrecer, dependiendo de la coyuntura en que se den esas elecciones”.

Por otro lado, en relación al nuevo liderazgo del PSOE-A, ahora en manos de Juan Espadas en sustitución de Susana Díaz, la portavoz de Adelante ha criticado que “lo primero que ha hecho” el nuevo secretario general de los socialistas andaluces “tras ser elegido es sentarse” con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, “para darle el apoyo a una de las leyes más dañinas que se han puesto en marcha en lo que va de legislatura”, en referencia a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista).

Es una “ley del suelo que promueve una desregulación del mercado del suelo para favorecer la especulación, salidas falsas en clave de especulación inmobiliaria y de pelotazo urbanístico, para crear un urbanismo a la carta en manos de los constructores que depreda el medio natural y genera empleo precario”, según ha criticado Teresa Rodríguez.

Ha denunciado así que “esa es la clave de bóveda del tiempo que lleva Espadas al mando” del PSOE-A, “un acuerdo con el PP para garantizar una Andalucía de nuevo en manos de las constructoras y del pelotazo urbanístico”.

“Y eso no es buena señal para nada”, según ha advertido la portavoz de Adelante Andalucía antes de apostillar que, “en todo caso, nosotros tenemos una actitud abierta, de diálogo con todas las fuerzas políticas con la que podamos acordar victorias para nuestra gente, por lo que nuestra actitud va a ser de diálogo con todos para conseguir los objetivos que nos planteamos”, que pasan por “el apoyo a las mayorías sociales andaluzas y una salida de la crisis en clave de igualdad y de que nadie se quede atrás en Andalucía, de reforzar nuestros servicios públicos” de sanidad, educación y servicios sociales.

“Cualquiera que plantee políticas en esta clave va a tener en Adelante Andalucía una mesa abierta para sentarnos a hablar”, ha zanjado Teresa Rodríguez.