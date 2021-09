Teresa Pardo, portavoz de Cs: «Me gustaría ver a Espadas peleando por los andaluces con Pedro Sánchez»

La diputada Teresa Pardo (Málaga, 1979) es desde julio la portavoz de Cs en el Parlamento andaluz, un cambio que desliga de crisis internas y justifica como un «relevo natural».

¿Qué diferencia va a haber en que sea usted la voz de Cs?

La voz de Cs va a seguir siendo la misma: intentando mejorar la vida de los andaluces, descargando a los andaluces de impuestos, de burocracia y ayudando a los autónomos y a las empresas...

La bajada de impuestos es uno de los mantras liberales, pero los impuestos son los que pagan los servicios públicos. Si se bajan, ¿cómo se pagan?

Como dice, es una bandera de liberales. En la anterior legislatura Cs bajó el impuesto de Sucesiones; bajó el IRPF... Ha quedado demostrado: cuando bajas impuestos, al final la inversión es más.

El asentamiento del Estado del bienestar se basó en una subida de impuestos, a los más ricos, evidentemente, no a todos. ¿Vamos hacia el camino de Madrid de eliminar todos los impuestos autonómicos?

No estoy conforme con que se asfixie con el recibo de la luz, porque está comprobado que el 40% son impuestos, no solo a las familias, sino también a las empresas que están generando riqueza.

La factura de la luz es el tema que está preocupando en toda España. Su regulación requeriría algo más que una acción puntual de gobierno.

Tenemos países alrededor como Portugal y Alemania que no pagan como nosotros. Nosotros hemos presentado una iniciativa para que se haga una Mesa de Energía para valorarlo con expertos. Hay situaciones dramáticas en muchas casas.

¿Las eléctricas tienen alguna responsabilidad?

La responsabilidad de los políticos es mejorar la vida.

Hubo un alcalde en la Comunidad de Madrid que hizo una medida de presión: no pagar la factura hasta que no se ponga tope a la subida.

No puedo opinar sobre una persona que no paga, es un moroso.

¿Como medida de presión qué le parece?

Creo que la presión se tiene que hacer con leyes. Todos tenemos ese sentimiento, no se trata de hacer un conflicto de coacción en este tema.

¿No es una coacción que una familia no pueda pagar la luz? La propia Junta ha puesto en marcha un bono social.

Nosotros donde podemos estar, estamos. Por ejemplo, el decreto-trampa de Pedro Sánchez (presidente de España)...

¿Está hablando de las ayudas directas a empresas?

Se lo pongo como ejemplo porque ya le anunciamos a este Gobierno que era inviable. Dentro de nuestras competencias estamos eliminando las trabas burocráticas. Otro ejemplo: en la Consejería de Empleo te levantas una mañana y te encuentras 210 euros ingresados en tu cuenta por estar en ERTE. Ni un solo papel. Cuando quieres ayudar, lo haces.

La Junta dijo el martes pasado que si se llegaba al 50% de ejecución de esos mil millones sería casi milagroso. ¿Se puede permitir Andalucía devolver 500 millones o más después de un año de pandemia?

Lo que no se puede permitir es un presidente del Gobierno vender unas ayudas y ponerle palos a esas mismas ayudas.

¿Qué sentido tienen esas trabas? ¿Son controles que vienen desde Europa?

El Gobierno central podía suavizar los requisitos. Son tremendos.

¿Cuáles son los asuntos prioritarios en este inicio de curso?

Vamos a continuar aplicando políticas liberales para revertir los efectos de la pandemia. Y vamos a continuar quitando impuestos y con leyes importantes como la Lista y la de tributos cedidos. Y los Presupuestos, que son esenciales.

El vicepresidente Marín dijo que si se prorrogaban no sería un mal escenario.

Me imagino que diría que sería la última opción, pero los intereses partidistas se tienen que dejar a un lado, aquí se trata de intereses andaluces. Con la que está cayendo, con las familias que se les está asfixiando con la luz, ningún andaluz entendería que no se aprobaran unos presupuestos.

Hay una disposición de Juan Espadas (PSOE), por escrito, para negociarlos.

No me la creo. ¿Se acuerda cuando la señora Susana Díaz decía que tenía la mano tendida? Y a la hora de la verdad, se la guarda en el bolsillo. Aquí los Presupuestos que ha llevado este Gobierno de Cs han aceptado enmiendas de todos los partidos políticos, eso no había pasado jamás. A mí me gustaría ver al señor Espadas peleando por los intereses de los andaluces con el presidente Pedro Sánchez.

Con un apoyo de parte del PSOE se sacarían los Presupuestos sin necesitar el apoyo de la ultraderecha, de Vox. ¿Ese escenario lo contempla?

Yo contemplo un escenario de los mejores Presupuestos para Andalucía, apoyados por los partidos políticos que consideren que lo deben de apoyar.

¿Con quién prefiere contar?

No miro partidos políticos. No me importa quién, me importa el qué a la hora de valorarlo.

Las elecciones son un runrún continuo, será difícil que lleguemos a noviembre del año que viene sin convocarlas...

No tengo ningún hecho que me haga pensar lo contrario, ni tampoco dudo de la responsabilidad del presidente de la Junta de Andalucía cuando dice que las elecciones serán cuanto toquen.

La última encuesta electoral del Centra, el CIS andaluz, reflejaba que Cs no desaparecía, como ha pasado en la Asamblea de Madrid. Allí PP y Cs gobernaban juntos y el PP lo ha borrado, ¿cree que puede repetirse en Andalucía?

Este Gobierno es leal y serio. Cs es garantía de la buena gobernabilidad en Andalucía y eso se ha visto. Nosotros desde las consejerías hemos aprobado un decreto para un hito histórico: 7.000 profesionales más en la educación, con el consenso de los sindicatos; hemos dado ayudas al turismo, que ninguna comunidad autónoma había ofrecido.

Cs tiene una crisis interna evidente. ¿Se está abordando o todo se resolverá cuando haya elecciones?

No podemos pararnos ni un segundo a mirar las encuestas. Creo que el problema 537.000 para los andaluces es si va a haber primarias en un partido o no, quién va a encabezarlo, quién se postula...

Marín ha vuelto a decir que se presentará para ser candidato a la Junta y lo dijo a colación del movimiento crítico que ha surgido en redes sociales, «Renew Andalucía», que apuesta por una candidatura conjunta de la consejera Rocío Ruiz y del diputado Fran Carrillo.

Yo no voy a entrar a valorar una cuenta no oficialista...

¿Su apoyo lo tiene Juan Marín?

¿Mi apoyo lo tiene Juan Marín para qué? Se la contesto cuando llegue el momento. Cuando el presidente a final del año próximo apriete el botón.

¿Para qué han servido las auditorías del sector público? Van a pasar cuatro años desde que se anunciaron y todavía no sabemos qué se va hacer.

Cs cumple. Dijimos que íbamos a poner negro sobre blanco y el punto 9 del acuerdo entre PP y Cs eran estas auditorías. Somos la única comunidad autónoma que se ha auditado. Hay que buscar mayor eficacia y eficiencia.

¿Vamos a ver privatizar empresas públicas que tienen resultados positivos, como se está hablando, por ejemplo, de Veiasa, la de las ITV?

La ITV siempre va a tener beneficios, lógicamente. Esto es un mantra que se ha asentado, ¿recuerda que nosotros llegamos e íbamos a privatizar todo...? Decían que íbamos a acabar con la sanidad pública, con la educación...

Esto no es un mantra, es una conclusión de las auditoras privadas.

Usted lo ha dicho, son recomendaciones. Cuando estudiemos esas auditorías, nosotros haremos las nuestras.

Ha empezado el curso escolar presencial, se está debatiendo la presencialidad en la universidad y las discotecas están abiertas.¿Por qué esa contradicción?

Tenemos un comité de expertos, que es quien hace las recomendaciones, no tenemos un comité fantasma como el Gobierno central.

No hemos conocido ninguno de esos informes. De todas formas, quien gobierna es quien toma las decisiones.

Lo ha dicho por activa y por pasiva mi vicepresidente: las decisiones se toman en consideración con los expertos.