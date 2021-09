Moreno denuncia que Andalucía pierde cuatro millones de euros al día por el “bloqueo de la financiación”

El curso político ha empezado con energías renovadas, aunque la renovación no ha afectado a la estrategia de los partidos. El primer Pleno parlamentario tras el parón del verano empezó el miércoles por la tarde con la inesperada visita de Susana Díaz, que quiso escenificar que sigue siendo la presidenta del Grupo Socialista, ocupando su escaño pese a que el día anterior había tomado posesión como senadora por Andalucía, una presencia que molestó más a propios que a extraños. Este jueves la sesión se reanudó a las 9.30 horas y a mediodía los portavoces empezaron a formular las preguntas dirigidas al presidente de la Junta, Juanma Moreno. El líder de Vox, Manuel Gavira, arrancó lanzando reproches a Moreno por las auditorías del sector público, exigiendo “poner a todos los enchufados en la calle”. “No hemos venido aquí a ver cómo se mantienen las mismas estructuras. Hay poco que hablar que no sea disolver la administración paralela”, una afirmación a la que Moreno respondió criticando que Vox bloqueara la comisión de estudio propuesta “y se alinearon una vez más con la izquierda”.

“Sumar los votos de Vox a la izquierda no creo que sea una buena iniciativa”, según Moreno, señalando que su intención tras dar a conocer las auditorías es reordenar el sector instrumental “sin revanchas ni vendettas”. Vox ha insistido en escenificar la ruptura con el PP asegurando que “como no empiece a desmantelar las estructuras creadas por los socialistas de inmediato, pronto se empezará a decir que ahora los chiringuitos son del Partido Popular”. Gavira ahondó en el mensaje reiterado de su partido de no apoyar los Presupuestos de 2022, en contra de los anteriores ejercicios. “Tenemos poco que hablar de Presupuestos si no es para decirnos que ha cumplido los acuerdos firmados. Y si no está dispuesto a cumplir su palabra, pida a Juan Espadas -secretario general del PSOE-A- que se los apruebe”. Moreno reclamó al portavoz “respeto”: “Antes de Vox existían más cosas en la vida. ¿Sabe usted quién investigó, denunció y llevó a los tribunales en absoluta soledad el caso de los ERE? Nos partieron la cara muchas veces, pero conseguimos que la verdad de muchas causas sea conocida por los andaluces para que jamás vuelva a pasar lo que pasó en los años oscuros del PSOE”. “Así que un respeto a la trayectoria”, zanjó.

En su respuesta sobre el inicio del curso político a la portavoz de Cs, Teresa Pardo, el presidente andaluz enarboló los buenos datos que atesora en los últimos meses la región, mostrándose optimista porque “en abril ha sido la que más empresas registró, por encima de Cataluña” y “su economía por encima de la media nacional”. “Andalucía es una potencia y tiene que comportarse como una potencia, tiene que liderar España”, aseguró. Sin embargo, acusó al Gobierno de “poner palos en las ruedas” de la administración andaluza. En esa línea, calificó la financiación como “terriblemente injusta”, lamentando que se hable de la “parálisis del Consejo General del Poder Judicial” y no de “del bloqueo en la financiación”. “Llevamos once años”, recordó, lo que se ha traducido en “once mil millones de euros que los andaluces han dejado de percibir”. Moreno ha adelantado que le próximo martes se reunirá con el presidente valenciano, Ximo Puig (PSOE), para abordar “la desventaja que tienen” las dos comunidades, junto a Murcia y cifró en “cuatro millones de euros al día” el déficit que acumula Andalucía por la aplicación del actual modelo de reparto estatal. “Es como si estuviéramos compitiendo con el resto de comunidades con las manos atadas atrás. ¿Por qué mil millones de euros menos al año? Eso no lo entiende nada”, se quejó. “No vamos a permitir más maltrato. No puede ser que haya una mesa bilateral con aquel que no vienen a las mesas multilaterales. Al que no viene, se le premia sentándose con él”. Como hizo el martes, volvió a pedir al presidente Pedro Sánchez que convoque esa comisión: “Nos asiste la razón y espero que pronto el Gobierno de la Nación actúe con responsabilidad y mantenga una bilateralidad con Andalucía para arreglar los muchos problemas” de la comunidad.

Después de atender a las preguntas de Adelante Andalucía, Cs y PP sobre medio ambiente y acerca de los objetivos del nuevo curso político -en esta última coincidieron los dos socios de la Junta-, Moreno tuvo un segundo encontronazo con la portavoz socialista, Ángeles Férriz, a cuenta de la relación con el Gobierno de España. Férriz comenzó interpelando al presidente sobre el destino de las ayudas de empleo y de los fondos europeos que han llegado -y deberán llegar- a Andalucía, además de pedirle que concretara cuánto dinero aportará la propia Junta para combatir el desempleo, que afecta a más de 868.000 andaluces. El también presidente del PP recordó que “el empleo una gran preocupación desde la Transición”, ya que Andalucía ha tenido históricamente “una tasa de desempleo muy por encima” de la media española. Dicho eso, replicó a Férriz que aludiera a los 1.650 millones que el Ejecutivo transfirió el pasado viernes a la comunidad, lamentando que “lo que nos llega ahora estaba en el Presupuesto aprobado hace casi un año. Ese es el problema del Gobierno de España: que llega el dinero tarde y mal. Porque no cree en la cogobernanza y, salvo con Cataluña, no es capaz de sentarse con una comunidad autónoma”. En esa línea, lamentó “el profundo desconocimiento” que todavía tienen las autonomías sobre los fondos europeos que finalmente se destinarán a cada una y reclamó “una participación activa de las comunidades autónomas y ayuntamientos para poder ejecutar” el dinero que llegue desde la Unión Europea. “No podemos perder ni un minuto, ni un céntimo de euro”, remarcó, para pedir al Gobierno “compromiso”, “diálogo” y “complicidad” con todas las comunidades.

La portavoz socialista usó su turno de réplica para repreguntar “en qué van a gastar” ese dinero y recriminó a Moreno que él mismo “no ha contado con los ayuntamientos” para aplicar las medidas de empleo, por lo que le solicitó que ponga en marcha una “comisión bilateral con los ayuntamientos y las diputaciones”. “¿Esta no le corre prisa?”, lanzó en referencia a la mesa Andalucía-España que el presidente andaluz viene reclamando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Férriz criticó que la Junta presentara una Proposición no de Ley (PNL) al Parlamento para activar la comisión bilateral de cooperación entre la comunidad y el Estado, aprobada por el Pleno el 8 de julio, con el respaldo del PSOE. “¿Si era tan importante por qué ha tardado usted tres meses en pedirla? ¿No se le ha ocurrido pedir la comisión bilateral hasta que la ha pedido Cataluña?”, cuestionó, incidiendo en que la articulación de esta figura está recogida en el artículo 220 de la reforma del Estatuto de autonomía. Moreno devolvió las críticas a Férriz recordándole que “esta misma semana sale el plan de empleo a entidades locales por importe de 30 millones”, después de que estuvieran “paralizados desde 2012” por parte de los anteriores gobiernos socialistas. Sobre la mesa bilateral, insistió en que su intención es convocarla “no para hablar de la ruptura de España, de insolidaridad, no para hablar de independentismo... Yo quiero hablar de Andalucía y de los problemas de los andaluces”.